原标题：全国政协十三届一次会议闭幕会即将举行

全国政协十三届一次会议闭幕会即将于今日上午9时30分在人民大会堂举行。届时，2100余名全国政协委员将通过政协第十三届全国委员会第一次会议关于常务委员会工作报告的决议，通过政协第十三届全国委员会第一次会议关于中国人民政治协商会议章程修正案的决议，通过政协第十三届全国委员会第一次会议提案审查委员会关于政协十三届一次会议提案审查情况的报告，通过政协第十三届全国委员会第一次会议政治决议。

（央视记者 申勇 爱民 史伟 晓光 沈忱 陈曦）

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责任编辑：张岩