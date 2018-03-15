钻井平台“海洋石油982”交付 最大可抗16级台风

原标题：深水半潜式钻井平台“海洋石油982”正式交付

我国自主投资建造的第六代深水半潜式钻井平台“海洋石油982”昨天（14日）在大连正式交付。平台的交付将进一步优化完善我国的深水钻井高端装备梯队。

“海洋石油982”长104.5米，最大作业水深1500米，最大钻井深度9144米。配备了世界最先进DP3动力定位系统，最大可抗16级台风。

中国海油海洋石油982高级动力定位操作师 盖凤喜：普通家庭轿车（功率）在100到200千瓦。我们这台功率能达到四万千瓦，相当于它的两百倍。我们的定位能力能达到一米，普通的半潜式平台达到十米已经很精确了。

“海洋石油982”配备了先进的钻井系统，可实现全机械、自动化操作，满足全球最严格的工业技术标准。平台配置强大的电站，主机发电功率可满足约15万人口的城镇用电，先进的闭环电网可分享负载，较现有深水半潜式钻井平台节省11%的电力。最优性价比的设计使其能够大幅降低作业成本，具备较强的竞争优势。

中国海油海洋石油982平台经理 杨金刚：海洋石油982的入列。进一步完善了我们深水钻井装备梯队的建设，我们将能够提供高效优质的钻井服务，进一步提升了我们海上油气开发的能力，将为我们海洋强国贡献更大力量。

责任编辑：张岩