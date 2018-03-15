港珠澳大桥总工:中国超级跨海工程三方面世界领先

原标题：港珠澳大桥总工：中国超级跨海工程技术、装备、管理世界领先

全国政协十三届一次会议3月15日举行闭幕会。全国政协委员、港珠澳大桥管理局总工程师苏权科上午在“委员通道”接受媒体采访。

有记者提问，港珠澳大桥通车在即，背后有哪些创新？通车后怎样提高使用效率，更好推动大湾区发展？

苏权科表示，港珠澳大桥的建造表明了中国的超级跨海工程的技术、装备、管理等多个领域进入世界领先地位。

“上百家单位、上千名科技人员先后开展300多项科技研究，创新了海上装配化桥梁、人工岛、超长外海沉管隧道等工程理论和核心技术，并且建立了工业化建造体系。形象地说，就是把桥梁和隧道在工厂里建造好，再运到现场，在海上拼装、在海底对接，铸就高品质的跨海通道。”

据他介绍，港珠澳大桥有两个方面的重大成果。

第一，跨海桥岛隧集群工程的核心技术与标准体系，为中国企业走出去和一带一路建设打下基础。

第二，首次由粤港澳合作共建重大工程，创立了三地协同决策、协调发展、协商解决争端的管理机制，这些成功在合作共建领域有更大的价值。

下一步还将开展哪些工作？

苏权科表示，首先是用好这个桥。“由于跨境车辆交通限制等问题，老百姓担心大桥的使用效率，我们已经经过大量调查、协调、论证，获得了初步解决方案，积极争取更加有力的措施落地。比如，进一步放宽跨界通行政策，增强三地互信联动机制。”

第二是维护管理好这个桥。他表示，在世界范围内超长跨海大桥运营维护面临很多难题，将在科技部、交通部支持下，研究开发人工智能和大数据的管理平台和装备，为跨海通道的运营维护开创新格局。

第三总结推广好创新成果。港珠澳大桥作为粤港澳大湾区的试验田，在历时14年的前期工程建设中，创新共建共管模式，锻炼培养了一批专业人才，希望借鉴一国两制下的三地合作基本经验，推动大湾区前期规划设计和重大决策工作。

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责任编辑：霍宇昂