两会2018#[李新民委员：把“铁人精神”与国际标准结合起来]全国政协委员、大庆油田铁人钻井队队长李新民今天在“委员通道”现场讲述“铁人精神”，提出要用“铁人精神”在国际舞台擦亮“中国名片”。

点击进入专题

责任编辑：张岩