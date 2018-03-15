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| 2018全国两会特别报道

李新民委员：把“铁人精神”与国际标准结合起来

李新民委员：把“铁人精神”与国际标准结合起来
2018年03月15日 10:06 新华视点作者：新华视点
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　　两会2018#[李新民委员：把“铁人精神”与国际标准结合起来]全国政协委员、大庆油田铁人钻井队队长李新民今天在“委员通道”现场讲述“铁人精神”，提出要用“铁人精神”在国际舞台擦亮“中国名片”。

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责任编辑：张岩

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