33位全国政协委员亮相委员通道 展示中国民主新风

原标题：33位全国政协委员亮相“委员通道”，展示中国民主新风

2018年全国两会的一大亮点是今年在全国两会历史上首次开启“代表通道”和“委员通道”，邀请各方面代表委员亮相，讲述代表委员心声，展现代表委员风采，展现中国两会的开放自信。

根据全国政协十三届一次会议安排，三场“委员通道”分别在3月3日下午、10日下午、15日上午举办。据澎湃新闻（www.thepaper.cn）统计，共有33位全国政协委员在“委员通道”接受媒体采访。

而这33位全国政协委员的界别则囊括中国共产党界、特别邀请人士、中国科学技术协会、科学技术界、教育界、少数民族界、九三学社、社会科学界、特邀香港人士、体育界、文化艺术界、中国民主同盟界、中华全国妇女联合会界、无党派人士界、医药卫生界、经济界、中华全国总工会界等，占到十三届全国政协34个界别的一半左右。

这些委员当中，既有连任的老委员，也有首次当选的新面孔；既有为人熟知的业界名家，也有默默耕耘的基层骨干。在“委员通道”上，他们直面记者们的“长枪短炮”，成竹在胸、真诚作答，回应社会关心的热点话题。

譬如，全国政协委员、住房与城乡建设部副部长黄艳3月10日在“委员通道”上表示，改革开放四十年，我们经历了世界上史无前例的大规模、高速度“城市化”，“随着城市快速建设，确实留下很多问题和短板。就原因来讲，城市规划确实是一个因素。”

再比如，全国政协委员、上海交通大学校长林忠钦在“委员通道”上回答记者提问时表示，“双一流”建设的启动，是中国高等教育界2017年的大事儿，体现了党中央、国务院对高等教育新的期望。中国的发展从没有像今天这样对高等教育急迫需要。接下来，要让中国孩子不出国门就能念世界一流大学，这是解决好中国高等教育不平衡不充分问题的主要方向。

“医患关系不是供需关系，而是信任与救护的关系”“农产品质量安全高于天，必须时刻紧绷安全这根弦”……

针对医疗、食品安全等备受关注的热点、焦点、难点问题，委员们建诤言、出实招、献良策，让人们看到，他们对这些问题有认真的调研、深入的思考和独到的见解。

“会内会外，主动沟通彰显自信；会上会下，坦诚互动赢得赞赏。”新华社3月11日发表的评论文章称，通道像一个窗口，展示了中国民主新风，传递出满满的中国信心和正能量，为奋进新时代凝聚起磅礴力量。

附：“委员通道”亮相的33位委员名单如下

3月3日首场“委员通道”的11位委员嘉宾分别是：

杨利伟 全国政协委员，中国载人航天工程办公室副主任、航天员

潘建伟 全国政协委员，九三学社中央副主席，中国科学技术大学常务副校长，中科院院士

赵红卫 全国政协委员，中国铁道科学研究院首席工程师

周 晔 全国政协委员，北京市东城区特殊教育学校校长，十九大手语翻译

吴 浩 全国政协委员，北京市丰台区方庄社区卫生服务中心主任，首都医科大学教授

张 敏 全国政协委员，云南省西双版纳州勐腊县职业高级中学教研组组长

张桃林 全国政协委员，九三学社中央副主席，农业部副部长

吕忠梅 全国政协委员，农工民主党中央常委

李文俊 全国政协委员，香港理文造纸有限公司主席

杨 扬 全国政协委员，北京2022冬奥会和冬残奥会运动委员会主席

张凯丽 全国政协委员，中国国家话剧院演员

3月10日第二场“委员通道”12位委员嘉宾分别是：

吴为山 中国民主同盟界，民盟中央常委，中国美术馆馆长，美术家协会副主席

戚建波 文化艺术界，山东省文联副主席，威海市政协副主席

茸芭莘那 少数民族界，云南怒江傈僳族自治州民族文化工作团演员，普米族

林忠钦 教育界，上海交通大学校长，中国工程院院士

马景林 教育界，北京四中校长

王 欢 教育界，北京史家胡同小学校长

黄 艳 中华全国妇女联合会界，住房与城乡建设部副部长

王励勤 体育界，上海体育职业学院副院长

刘红宇 无党派人士界，北京金诚同达律师事务所创始合伙人

凌 锋 医药卫生界，首都医科大学宣武医院神经外科首席专家

王建业 医药卫生界，北京医院院长

敖虎山 医药卫生界，阜外医院主任医师，中国心胸血管麻醉学会秘书长

3月15日“委员通道”10位委员嘉宾名单分别是：

李彦宏 经济界，百度创始人、董事长兼首席执行官

苏权科 科学技术界，港珠澳大桥管理局总工程师

邓中翰 无党派人士界，“星光中国芯”工程总指挥，北京中星微电子有限公司首席科学家，中国工程院院士

舒印彪 中华全国总工会界，国家电网公司董事长

卢春房 经济界，京沪高铁建设总指挥、中国铁路总公司原副总经理，中国工程院院士

刘永好 经济界，新希望集团有限公司董事长、光彩扶贫事业发起人之一

刘 伟 经济界，中国人民大学校长

杨 卫 中国科学技术协会界，国家自然科学基金委员会原主任，中国科学院院士

李新民 中华全国总工会界，大庆油田铁人钻井队队长

冯健身 中国共产党界，甘肃省政协原主席

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责任编辑：霍宇昂