京沪高铁建设总指挥：2025年运营里程达3.8万公里

原标题：京沪高铁建设总指挥：2025年高铁运营里程达3.8万公里
“目前，已经有225组‘复兴号’动车组奔驰在祖国广袤大地上。”
全国政协十三届一次会议3月15日举行闭幕会。全国政协委员、京沪高铁建设总指挥、中国铁路总公司原副总经理，中国工程院院士卢春房上午在经过“委员通道”时接受媒体采访。
有记者提问，过去五年中，我国高铁运营里程从9000多公里增加到25000公里，背后有哪些原因？未来还会取得哪些成就？
卢春房表示，在管理创新方面，铁总创建了标准化管理的模式，创立了动态验收的方式，也创建了项目整体的质量管理体系，这些都为高铁的建设保驾护航，实现安全可控，质量优良。
此外，在技术创新方面，重点做了两项工作。其一，非系统化部分实现系统化。“比如2013年研制中国标准动车组‘复兴号’，经过四年多努力，实现了完全系统化，其安全、节能、降噪等性能先进。目前，已经有225组‘复兴号’动车组奔驰在祖国广袤大地上。”
第二，把先进的部分保持住。比如研发了新型的无砟轨道系统，解决了轨道板翘曲，中间层离缝等问题，世界上独具优势。
未来高铁将如何发展？
他表示，首先在铁路建设上，要保持高位运行态势，到2025年，中国高铁运营里程将达到3.8万公里，将使得更多的人乘坐高铁。
其次，科技创新方面，重点做好几个工作。一个是安全，通过人防、物防、技防，共同保安全。第二个是智能高铁，研发环境感知、自学习、自决策的智能技术。第三是更快高铁，要研发高速磁悬浮列车、真空管道飞行列车。第四是绿色高铁，要研发更节能、环保、噪音更小的动车组等，将来的高铁更加安全舒适，更加方便快捷。
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