台军称向美提出采购F-35B 台媒:10年内未必能拿到

原标题 台军方称已向美提出采购F-35B 台媒：10年内未必能拿到

资料图：这张资料图片显示的是美国马里兰州帕图克森特河海军航空站拍摄的一架F-35联合攻击战斗机。新华社/路透

参考消息网3月15日报道 台媒称，台湾防务部门负责人严德发在台立法机构证实，台军已向美国提出采购F-35战机的需求，至于空中加油机，还在评估中。

据台湾中时电子报3月15日报道，民代罗致政表示，台湾空军买F-35战机，是不是要买三个中队（约60架）的数量，严德发说，架次不说，但空军已提出采购需求。罗致政说，有关买不买空中加油机，台湾空军内部有正反两派意见，严德发说，目前还在评估中。

台湾TVBS网站3月8日曾报道称，台湾将采购至少三个中队的F-35B型战机，另外还会采购4架美国空军除役的KC-135空中加油机，不过要价不菲。

报道称，以市价来看，60架的F-35B至少得花上1800亿新台币（约合389亿人民币），空中加油机至少也要4-6亿新台币。

台湾防务事务相关部门发言人陈中吉指出，有关台军下一代战机，倾向短场起降、隐形、视距外攻击。报道称，但连美国国会都嫌F-35战机是一个“钱坑”，如果台湾真的要采购，台当局势必得编列特别预算支应，而且就算美国点头，台湾10年内也未必拿得到，因此采购新战机是一回事，这10年的等待期，是台湾最头痛的课题。

责任编辑：张岩