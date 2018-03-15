原标题：香港沙田发生疑似袭警抢枪案 两名警察受伤（图）

中新网3月15日电 据香港《星岛日报》报道，香港沙田15日发生一起疑似袭警抢枪案。据警方称，数名警员在处理一宗家庭纠纷案件时，一名男子抢走警员佩枪连开三枪，事件造成两名警员受伤，无生命危险。

香港沙田15日发生一起疑似袭警抢枪案，两名警员受伤。图为男性嫌犯被送往医院。图片来源：香港《星岛日报》

15日早5时27分，数名警员接报前往沙田广林苑茂林阁单位，处理一宗家庭纠纷案件。有人与警员不合作，并袭击警员。

香港特区政府警务处处长卢伟聪表示，一名男子抢走警员佩枪连开三枪。事件造成两名警员受伤，无生命危险，其中一警员右脚被子弹擦伤。警方将案件列作伤人案，交由新界南总区重案组调查。

据了解，涉事男子约30岁，与母亲同住，案发时有人醉酒，并因物业买卖问题而发生口角，警员上门有人不合作及反抗，更企图抢枪。

据悉，当时有5名警员同时上门，2名警员负责向其母了解，3名警员向疑犯查问，其间疑犯情绪失控，一度想冲向母亲方向，警员立即将他制服。混乱期间有人先开两枪，两名警员受伤后，再有人抢枪开出第3枪，未有人中枪。

被捕男子清醒送院，多辆救护车在现场戒备。

责任编辑：张岩