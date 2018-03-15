舒印彪:全球10亿人口没电用 中国可参与电力扶贫

原标题 国家电网董事长：全球10亿人口没电用，中国可参与电力扶贫

全国政协十三届一次会议3月15日举行闭幕会。全国政协委员、国家电网公司董事长舒印彪在经过“委员通道”时接受媒体采访。

全国政协委员、国家电网公司董事长舒印彪在经过“委员通道”时接受媒体采访。东方IC 图

有记者提问，近年来国家电网公司在参与一带一路建设中取得了哪些成绩，未来有哪些发展计划？

舒印彪分享了一个案例。“去年，巴西美利山水利特高压直流输电工程正式投运，该工程帮助巴西，成为美洲第一个应用特高压输电技术的国家，能够将巴西北部亚马逊河上的水电输送到 2000公里以外的东南部地区，能够满足2200万人口的生活用电需求，这是国家电网公司服务一带一路建设众多成果之一。”

他表示，截止目前，国家电网公司投资、运营7个国家和地区的能源骨干网，总资产超过650亿美元，全部项目运营良好。海外工程总承包合同额累计实现400亿美元，带动中国装备出口80多个国家和地区。电力基础设施建设已经成为服务一带一路建设最为活跃的领域之一，合作前景十分广阔。

“到2025年，预计全球仅可再生能源上的投资就将达到2.6万亿美元。同时，世界上还有10亿人口没有用上电。”他指出，中国的电力工业经过多年创新发展，在技术、装备和管理上具有显著优势和较强国际竞争力，能够为全球能源转型和解决电力贫困做出积极贡献。

谈及发展体会，舒印彪表示，首先要有自己的核心技术优势，并将技术优势打造成标准优势，向市场提供高性价比的产品和服务。“近年来，我们依托特高压等核心技术主导编制了51项国际标准。”

其次要打造有竞争力的商业模式，即两个一体化的融合模式，投资建设运营一体化和技术装备标准一体化，从而实现全产业链、全价值链的“走出去”。

最为重要的是，要把人类命运共同体的理念落实到每个项目中。坚持市场化、本土化、长期化经营，切实为项目所在国的经济发展和人民生活水平的提高带来实实在在的利益，实现互利共赢。

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责任编辑：张岩