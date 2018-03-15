政协委员:推动分类评价 让教授自愿为本科生上课

原标题：政协委员施大宁：推动教师分类评价，让教授自愿为本科生上课

全国政协委员、南航大副校长施大宁 资料图

针对一些高校“教授不愿给本科生上课”的现象，全国政协委员、南京航空航天大学副校长施大宁在此次全国政协十三届一次会议期间递交提案，建议从国家层面制定政策，推动教师分类管理，确立“教学学术”的价值与地位，从而提高高校教授为本科生上课积极性。

近期，中共中央、国务院印发的《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》特别指出：“将教授为本科生上课作为基本制度”。但在施大宁看来，尽管该条文促使高校出台措施以对教授参与本科生授课予以规范，具有一定强制性。如“我们学校就规定每一个教授每学期对本科生授课不能少于32个课时。但这并未从根本上解决问题。”他对澎湃新闻（www.thtepaper.cn）表示。

施大宁认为，所谓的“根本上”解决，是要让教授心甘情愿地走近本科生课堂，而不是为了符合相关规定，否则就容易变成一种“应付”。

他举例，一些公开发布的985高校教学质量报告中，一些教授上本科生课程的比例有相当大的水分。更有甚者，少数教授用“逃课”、“代课”和“混课”等方式来应付学校制定的相关政策。而鉴于一些教授知名度大，教学主管领导和管理部门怕得罪人，对种种违规情形视而不见、心照不宣。

施大宁从改善教学学术地位的角度提出建议。他对澎湃新闻说，教授不愿意进课堂，其根源还是在于“教学学术”地位的弱化，而“教学学术”地位的弱化，又是由从国家到学校的人才评价机制导致的。

当前，“青年教师热衷于‘戴帽子’，‘长江学者’、‘杰出青年’等帽子等一旦到手，便有功成名就之感，待遇随之大幅度提高。但这些帽子侧重科研，与其教学工作几乎毫无关联。”施大宁说，在一些学校评价制度中，即使是代表教学工作荣誉的“国家万人计划教学名师”，也在社会认可度、行业推崇度、待遇等方面低于长江、杰青、院士等头衔。

也就是说，现行人才体系“对教师的评价远远低于对科研人才的评价”，施大宁表示，而一个大学不仅要承担科研任务，培养学生也是核心工作。

因此，在现行的规定之外，施大宁认为必须建立起“教学学术”的评价机制和体制，对教师分类管理评价。

具体实施上，施大宁提出，如可以仿照国外一些大学做法，设立教学讲席教授解决重科研、轻教学的问题。“国外讲席教授薪资待遇比较高，而且是专门化的，据我所知麻省理工专门有几十名专门侧重教学的讲席教授，他们主要时间在课堂上。”施大宁对澎湃新闻说。

此外，对于获得“国家级教学名师”等侧重教学的荣誉的教师，明确其待遇，“各个学校对于获得该荣誉的教师待遇设置不一样，有些有特殊补贴，有些没有。”施大宁说，与此同时，教学类研究基金也有待提高，如设立国家级教学改革与研究基金（等同于国家自然科学基金），以鼓励教师更注重教学实践。

此外，施大宁也建议学校在管理上，从教师入职起建立教师教学发展及评价档案，把教师教学过程记录在案，并予以评价。“现行各个学校对此措施不一样，但总的说没有一个规范化的、相对成熟的机制。”施大宁告诉澎湃新闻。

除管理评价机制外，施大宁还想到，既然教授注重科研，那学校可以创新实施“研教融合”的本科教育模式。即让本科生参与教授主持的科研课题，吸引教授主动参与本科生教学。

总之，“将教授为本科生上课作为基本制度，只是解决目前高校教育问题的一种途径。要真正达到新时代创新型人才培养要求，还需要多方面协同改革，特别是制度建设并能产生实效。”施大宁说。

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责任编辑：初晓慧