诈骗团伙在加拿大非法购车 途经上海时被扣押返还

原标题：在加拿大非法购买的3辆车拟运往非洲，途经上海时被扣押返还

诈骗团伙在加拿大非法购得的3辆牧马人汽车，运抵上海后被扣押并返还了。

3月15日上午，应加拿大皇家骑警请求，依据《中华人民共和国公安部和加拿大皇家骑警关于打击犯罪的合作谅解备忘录》，上海公安机关将协助扣押的3辆涉案车辆正式返还加方。

中方代表和加方代表打开集装箱验车。 本文图片均为 澎湃新闻见习记者 李佳蔚 图

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从上海警方获悉，2017年4月6日，加拿大警方在侦办一起信用卡诈骗案时发现，犯罪团伙用诈骗所得在加拿大购买了3辆汽车，途经韩国和中国，当日已运抵上海，拟于次日经上海运往非洲。

加拿大皇家骑警紧急请求中国公安部协助将涉案车辆予以扣押，并提供了车辆信息和加拿大法院出具的冻结令。4月6日，公安部即部署上海公安机关将3辆涉案车辆予以扣押。

近日，加拿大法院裁定涉案车辆应返还受害人，加拿大皇家骑警向公安部提出返还请求。3月15日11时许，根据公安部部署，上海公安机关在洋山港将车辆移交加拿大警方指定的货运代理公司，返还加方。

涉案汽车。

公安部有关负责人表示，中国警方将进一步加强与世界各国的执法合作，严厉打击跨国犯罪，缉捕在逃犯罪嫌疑人，追缴犯罪所得，维护社会公平正义。

责任编辑：初晓慧