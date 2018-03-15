中国人缅怀霍金 外媒：逝世消息点击量至少5亿次

原标题 中国人缅怀霍金 境外媒体：逝世消息点击量至少5亿次

霍金生前照片。

参考消息网3月15日报道 境外媒体称，英国著名科学家史蒂芬·霍金生前多次到访中国，又多次与中国科学家和学生等交流，令这位甚有远见的物理学家在中国备受欢迎。

据英国广播公司网站3月15日报道，霍金在世界各地都有许多支持者，但他在中国受欢迎的程度颇为不同。许多中国读者从小就阅读霍金的著作《时间简史：从大爆炸到黑洞》，该书中文版是众多翻译本中最畅销的版本。他2016年在社交网站微博上开设账号，很快便吸引上百万的粉丝，目前的微博粉丝数超过470万，远超英国首相。因此，他逝世的消息传到中国后，许多学者、网友都纷纷表示哀悼。

清华大学教授丘成桐认为，霍金行动不便，但这没有阻碍他的创意和对研究的热诚，令他十分受人敬佩。他形容霍金“十分友善，也十分愿意向一般人解释物理学理论”，霍金的微笑“吸引了众人的目光”，“他慷慨地到访中国，中国人对此十分感激。”

报道称，初到中国时，霍金十分乐意与出席他讲座的观众开玩笑，这帮助建立了他在中国的知名度。他曾说：“我喜欢中国文化、中国菜。”他还称赞中国人聪明、勤奋，在科学和技术发展也十分有成就。

早前他还与中国男子组合TF Boys成员王俊凯在网上交流，让年轻人喜出望外。王俊凯询问霍金有关人类移民到其他星球的事，霍金称赞王俊凯问了一个“优秀的问题”，还寄语中国年轻人在追寻科学知识时能保持他们的求知欲和信心。霍金逝世的消息传出后，王俊凯在微博上贴文缅怀霍金，说将霍金的教诲“铭记在心”。

报道称，霍金曾警告中国要小心人工智能的发展，但对中国仍有信心，尤其认为中国年轻人有能力改变世界。他有时会在微博直接跟中国年轻人对话，2016年中国高考前夕，他在微博上鼓励考生，希望他们“勇往直前地”追逐梦想。

报道称，霍金的这种中国缘，也许能解释为何他逝世后中国的年轻人特别伤心。有网友写道，希望霍金离开地球后，能好好在最爱的宇宙中探索。

另据香港《东方日报》网站3月15日报道，名扬海外的霍金曾三度访华，还曾说“不到长城非好汉，我宁愿死在中国，也要爬一爬这万里长城”。

报道称，霍金于1985年首次踏足中国，搭火车四处游览，为了实现其参观长城的愿望，多名内地学生把他抬上八达岭长城。2002第二次访华时，他再到八达岭长城，乘缆车成功登上八达岭北八楼。2006年第三次访华，霍金在北京人民大会堂向公众讲述《宇宙的起源》。

对于霍金的离世，内地网民纷纷致哀：“您是世界伟人，轮椅上的巨人，伟大的物理学家！”还有人称，“人类失去了一位伟大的物理学家，最接近宇宙的人去了该去的地方，他属于宇宙。”

此外据香港《星岛日报》网站3月15日报道，虽然霍金生前因病瘫痪，但他通过微博发送真诚的讯息，广受内地人仰慕。14日内地网民点击浏览霍金逝世消息至少五亿次，他的“粉丝”也为他们心中的巨星殒落而哀悼，纷纷发文向他致敬。

报道称，这位“宇宙之王”生前三度赴华与内地朋友们“谈星侃月”，霍金英国式的幽默不仅让晦涩难懂的物理学变得有趣，也让内地网友感受到了难得的亲近。

霍金的学生浙江工业大学教授吴忠超回忆称，吃饭时，霍金要很努力才能举起头来。在失声之前，他只能用非常微弱的变形的语言交谈，这种语言只有在陪他工作、生活几个月后才能通晓。吴忠超说：“人们不得不对人类中居然有以这般坚强意志追求终极真理的灵魂，从内心产生深深的敬意。”

此外，对于霍金逝世的消息，2018年3月14日中国外交部发言人陆慷主持例行记者会时对霍金评价称，霍金先生是一位杰出的科学家，也是一位长期与疾病作顽强斗争的斗士，为科学为人类作出了巨大贡献。霍金先生生前曾三次来华，中国领导人曾会见他，中国科学家和科学爱好者们也同他进行过愉快的交流。霍金先生关心中国的发展建设，对中国的科技进步也给予了很高的评价。霍金先生还十分喜爱中国文化，正是在他的强烈坚持下并通过助手的帮助，他最终登上了中国的长城。中方对霍金先生不幸去世表示哀悼和惋惜，向他的家属表示慰问。霍金先生和他作出的贡献将被永远铭记。

责任编辑：张岩