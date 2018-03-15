斯里兰卡总理：愿为斯中大项目合作解决实际困难

原标题：斯里兰卡总理表示愿为斯中大项目合作解决实际困难

新华社科伦坡3月15日电（记者朱瑞卿 唐璐）斯里兰卡总理维克勒马辛哈14日在斯中共同办公会上表示，愿同中方在“一带一路”建设中推动两国经贸合作大项目进展，并为斯中大项目合作解决实际困难。

维克勒马辛哈感谢中方长期以来对斯经济社会发展提供的支持，希望中方援助更多惠及普通民众。他表示，斯方高度关注斯中大项目合作进展，重视中方所提实际困难清单，将大力加强与中方在“一带一路”相关项目的合作，并敦促政府高级别委员会、南方发展部协调各部门加快落实汉班托塔综合发展项目等大项目合作，推动尽快开花结果，为斯人民带来实实在在的利益。

中国驻斯里兰卡大使程学源在当天的办公会上详细梳理了两国大项目合作进展情况及当前所面临的困难。程学源表示，两国经贸关系特别是大项目合作是中斯关系压舱石。中方愿同斯方共同努力，在“一带一路”建设中加快落实两国大项目合作，争取早期收获，造福两国人民。

程学源当天应约同维克勒马辛哈举行办公会。斯总理办公厅主任、南方发展部长拉特纳亚克等官员出席当天会议。

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