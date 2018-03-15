美对华施压要求减少中国对美贸易顺差？中方回应

原标题：外交部：中美经贸关系的本质是互利共赢
据报道，美国白宫发言人桑德斯昨日（14日）表示，特朗普政府正在向中国施压，要求将中国对美国的贸易顺差减少1000亿美元。中国外交部发言人陆慷在今天（15日）的例行记者会上表示，中方不接受任何国家试图单方面施加自己的游戏规则，希望中美双方做大合作蛋糕，妥善处理贸易摩擦。
陆慷表示，中美经贸关系的本质是互利共赢。过去40年，中美经贸投资合作给两国人民、两国工商界都带来了巨大的好处，包括巨大的市场、大量的就业机会。
外交部发言人 陆慷：如果合作仅仅对中方单方面有利，我不相信这种经贸关系能够持续到现在。中国在对外经贸交往中一向重信守诺，但是我们遵守的是以WTO规则为主体的多边贸易规则，遵守的是我们同有关国家达成的双边投资安排。我们不会接受任何国家试图单方面施加自己的游戏规则。
陆慷表示，过去40年中，中美之间的经贸摩擦都能够通过建设性的方式得到妥善解决。今天，中方还是认为中美可以通过友好协商解决分歧，也有诚意这样做。
外交部发言人 陆慷：历史已经证明，贸易战不符合任何国家的利益，不符合任何一方的利益。但是如果真出现我们不愿意看到的情况，中方也有意愿维护自身的合理权益。一段时间以来，中美双方就如何处理中美之间的经贸摩擦一直保持着联系和沟通，我们希望双方能够以建设性的方式，通过做大合作蛋糕的方式来妥善处理这些问题。（央视记者 朱若梦）
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 这国驻华使馆极品 说的话令人哭笑不得
- 【 军事 】 印军方:若与中国真打印军坚持不了10天
- 【 财经 】 专家：个税起征点调整最快下半年落地
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 帕托赢球后再度示爱热巴 女方这样回应
- 【 科技 】 著名物理学家霍金去世 引发全球悼念
- 【 教育 】 大学生陷网贷骗局 为百元佣金被骗1.1...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有