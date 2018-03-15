美对华施压要求减少中国对美贸易顺差？中方回应

原标题：外交部：中美经贸关系的本质是互利共赢

据报道，美国白宫发言人桑德斯昨日（14日）表示，特朗普政府正在向中国施压，要求将中国对美国的贸易顺差减少1000亿美元。中国外交部发言人陆慷在今天（15日）的例行记者会上表示，中方不接受任何国家试图单方面施加自己的游戏规则，希望中美双方做大合作蛋糕，妥善处理贸易摩擦。

陆慷表示，中美经贸关系的本质是互利共赢。过去40年，中美经贸投资合作给两国人民、两国工商界都带来了巨大的好处，包括巨大的市场、大量的就业机会。

外交部发言人 陆慷：如果合作仅仅对中方单方面有利，我不相信这种经贸关系能够持续到现在。中国在对外经贸交往中一向重信守诺，但是我们遵守的是以WTO规则为主体的多边贸易规则，遵守的是我们同有关国家达成的双边投资安排。我们不会接受任何国家试图单方面施加自己的游戏规则。

陆慷表示，过去40年中，中美之间的经贸摩擦都能够通过建设性的方式得到妥善解决。今天，中方还是认为中美可以通过友好协商解决分歧，也有诚意这样做。

外交部发言人 陆慷：历史已经证明，贸易战不符合任何国家的利益，不符合任何一方的利益。但是如果真出现我们不愿意看到的情况，中方也有意愿维护自身的合理权益。一段时间以来，中美双方就如何处理中美之间的经贸摩擦一直保持着联系和沟通，我们希望双方能够以建设性的方式，通过做大合作蛋糕的方式来妥善处理这些问题。（央视记者 朱若梦）

责任编辑：刘光博