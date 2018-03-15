外媒看两会：中国布局大国外交 机构改革史无前例

原标题：外媒看两会：中国布局大国外交 机构改革“史无前例”

中新网3月15日电 3月13日上午，十三届全国人大一次会议听取了国务院机构改革方案的说明，方案中整合重组对外机构和金融监管机构改革的部分格外受到国外媒体关注。外媒认为，今年“两会”透露出中国正强化外交体系的信号，中国正集中人力和精力，力求在外交上做得更多、做得更好。本次机构改革“史无前例”，金融监管机构改革会为中国打好防范重大风险攻坚战，再添助力。

3月13日，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第四次全体会议。图为记者关注会议。 中新社记者 杜洋 摄

整合重组对外机构职能 布局大国外交

新加坡《联合早报》刊文称，整合重组对外机构职能，“是中国下更大一盘外交棋的部署之一”。中国“本世纪以来最强外交团队”，预计将在本次全国“两会”结束时组建完成。

该报称，备受关注的国务院机构改革方案13日提交全国人大审议，超过20个国务院所属机构受到影响。新组建的部门和机构中，文化和旅游部、国家国际发展合作署和国家移民管理局这三个部门将服务于中国外交整体布局与扩大对外影响力。

《联合早报》报道称，中国现有的文化部和国家旅游局将整合，组建为文化和旅游部，以“增强和彰显文化自信”，“提高国家文化软实力和中华文化影响力”，“加强对外文化交流，推动中华文化走出去”。

《外交官》杂志和美国《华尔街日报》等媒体，就中国国务院拟设立国家国际发展合作署报道称，这一新部门将整合中国商务部和外交部的相关工作，以布局大国外交、服务“一带一路”倡议等。

《印度快报》称，中国公安部属下将组建新的国家移民管理局，该部门的主要职责包括协调拟定和组织实施移民政策，负责出入境管理、外国人停留居留和永久居留管理、非法移民遣返等。

《联合早报》引述受访学者的观点称，以外交为导向的新机构符合中国未来发展战略的需要，强化中国走向世界舞台的自信。

3月13日，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第四次全体会议。中新社记者 刘震 摄

改革金融监管机构 打好防范化解风险攻坚战

根据13日提请全国人大审议的国务院机构改革方案，中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会，将合并成立中国银行保险监督管理委员会。

路透社称，中国拟组建银行保险监督管理委员会，表明银行业和保险业将告别分业监管的历史。作为金融市场资金的主要提供方，银行及保险机构存在较多业务交叉，合并监管无疑将提升金融机构管理的有效性。

新加坡《联合早报》报道称，组建银行保险监督管理委员会是2003年中国政府机构改革以来，金融监管领域最大的改革动作。中国金融业将形成“一行两会”的新监管框架。

该报援引业内人士的观点称，在金融混业经营越来越普遍的情况下，银监会和保监会的合并有助于填补监管空白。

意大利《共和国报》称，中国国务院机构改革方案是“史无前例的”。中共中央总书记习近平强调要打好防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治这三大攻坚战。中国改革的目标之一就是要防范金融风险。

法国《回声报》网站报道称，中国国务院总理李克强此前在政府工作报告中强调，防范化解重大风险是三大攻坚战之一。

美国《华尔街日报》中文网则指出，中国政府对国内金融和商业监管机构进行全面改革，为打好防范银行体系和整体经济深层风险的攻坚战再添助力。（完）

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责任编辑：刘光博