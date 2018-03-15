美日航母在南海举行联合演习 重点演练反潜战(图)

原标题：美日航母在南海举行联合演习，重点演练反潜战

从春节至今，在南海逗留的“卡尔·文森”号航母打击群一直吸引了外界的关注，尤其是航母越战后首次访越更是成了热点话题。离开越南岘港后，该航母打击群依然在“制造话题”。

日本“伊势”号直升机航母（日本称直升机驱逐舰）。

据美国《外交学者》网站3月14日报道，美国“卡尔·文森”号航母打击群与日本“伊势”号直升机航母在南海进行联合海上演习。美国海军协会新闻网站3月13日披露的信息显示，“卡尔·文森”号航母在南海中部一带活动。

《外交学者》网站报道称，“伊势”号直升机航母携带了3架SH-60K反潜直升机，与卡尔·文森”号航母打击群进行了联合反潜、防空等科目的演练。此外，双方战舰还进行了海上补给的训练。

美国海军3月12日发布消息称，作为演习的一部分，4名海上自卫队联络官登上了“卡尔·文森”号航母，以支持联合演习。

“伊势”号直升机航母满载排水量月1.9万吨，最多可搭载18架反潜直升机。除了反潜直升机，该舰还配备了先进的综合声呐系统和多层次反潜火力，组成“远、中、近”三个层次反潜体系，具有很强的反潜能力。

美日除了在南海以反潜战为主要课题的联合海上演习，两国近日还在关岛附近举行了海上联合演习。此次名为“多路航行-2018”（MultiSail 2018）的海上联合演习也是以反潜战为主要科目。据悉，日本的“冬月”号驱逐舰参与了演习，美国海军出动了“安提塔姆”号巡洋舰、“马斯丁”号驱逐舰等战舰。

“‘多路航行’演习旨在通过实兵实弹操练，提高两国应对突发事件的能力，可为两国在地区提供持续的军事存在和影响。”美国海军在一份声明中指出。

责任编辑：张玉