代表：儿童邪典片盛行 应建儿童视听内容分级机制

原标题：周云杰代表：儿童邪典片盛行，应建少年儿童视听内容分级机制

近期大量“儿童邪典片”通过网络在各大视频网站进行传播的事件让公众看到随着互联网的发展，少年儿童视听内容的绿色健康发展面临新的考验。

在今年全国两会期间，来自山东代表团的全国人大代表，海尔集团总裁、董事局主席周云杰就向大会提交了《关于促进少年儿童网络视听内容绿色发展的建议》（下称“《建议》”）。

《中国互联网络发展状况统计报告》表明，目前中国青少年网民已有1.7亿人，8岁以前第一次接触互联网的未成年人超过五成。在学校教育、家庭教育以外，网络已经成为获取知识、认知世界的重要渠道。

以动画片、儿童节目为代表的视听内容正通过网络渠道承担着少年儿童人格塑造、品格培养、想象力开发、知识面拓宽以及早期人生观、价值观、世界观培养的教育使命。

《建议》指出，在实践中少年儿童视听内容发展存在以下问题：

（一）缺少独立垂直的少年儿童视听内容网络播放平台，多通过综合视频网站进行播放。

（二）缺乏独立的内容评价体系和标准。

（三）优秀国产健康少年儿童视听内容产出不足。

因此，周云杰代表建议：

一是从政策上扶持少年儿童健康视听内容评价体系的建立及完善，鼓励各平台建立独立的少年儿童视听收视率计算体系，指导各平台建立少年儿童视听内容分级机制；

二是从政策上扶持垂直少年儿童健康视听内容的平台的发展，鼓励优秀的集体企业、民营企业加入少年儿童健康视听内容平台的建设；

三是从法律上对垂直少年儿童健康视听内容平台放宽视听准入许可，允许、鼓励少量优秀的集体企业、民营企业申请获取网络视听许可；

四是设立少年儿童网络文化内容发展专项基金，加大对优秀视听内容的支持，鼓励各类企业积极参与优秀少年儿童网络视听内容制作及传播 。

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责任编辑：张玉