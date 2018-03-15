朝鲜外相李勇浩现身北京首都机场 中方回应

原标题：2018年3月15日外交部发言人陆慷主持例行记者会

问：据韩国政府消息，杨洁篪国务委员下周将访问韩国。你能否介绍访问的相关细节，包括此访目的及会见安排？

答：中韩双方就双边关系、半岛局势等一直保持着沟通。我目前没有这方面的消息可以发布。如有，我们会及时告诉大家。

问：朝鲜外相今天上午现身北京首都机场。他是来京参加会议还是转机前往其他国家？

答：据我了解，朝鲜外相李勇浩今天经北京首都机场转机前往瑞典。我没有其他可以提供的消息。

问：据报道，美国要求中国削减1000亿美元的对美贸易顺差。之前特朗普总统在推特上说的数字是10亿美元，但后来美方纠正说他的本意是1000亿美元。中方是否将采取措施加以应对？是否会就减少贸易顺差与美方开展对话？如何做到这一点？

答：我也看到了有关报道。事实上，最近中国商务部负责人、我的同事和我已经多次就中美经贸关系问题表明过中方看法。我可以再重申几点：

第一，中美经贸关系本质上是互利共赢的。过去40年，中美经贸投资合作给两国人民和两国工商界都带来了巨大好处，包括提供了广阔市场和大量就业机会。我想重申，如果中美经贸合作仅仅是对中方单方面有利，我不相信这种经贸关系能够持续到现在。

第二，中国在对外经贸合作中一向重信守诺。我们遵守的是以WTO规则为主体的多边贸易规则，遵守的是我们同有关国家达成的双边或诸边贸易投资安排。我们不会接受任何国家单方面施加的游戏规则。

第三，过去40年中，中美之间的经贸摩擦都能够通过建设性方式得到妥善解决。今天我们仍然认为，中美可以通过友好协商解决双方之间的分歧，我们也有诚意去这么做。历史已经证明，贸易战不符合任何一方利益。如果真的出现大家不愿意看到的情况，我们将坚定维护自身的正当权益。

至于你刚才提到的具体问题，我想说，一段时间以来，中美双方就如何处理经贸摩擦一直保持着沟通。我们希望双方能够以建设性方式，通过做大合作蛋糕来妥善处理这些问题。

问：昨天，英国首相特雷莎·梅宣布，23名俄罗斯外交官限期在一周内离开英国，此前，她指责莫斯科涉嫌毒害俄罗斯前情报官员。俄方否认了全部指控。中方对此有何评论？此事将对联合国安理会框架内解决当今世界热点问题产生什么影响？

答：昨天我在这里说过，我们注意到英国和俄罗斯方面的表态。我们希望有关方以事实为依据，从事情本身的是非曲直出发，严格遵循《联合国宪章》和相关国际法的宗旨和原则，在相互尊重、平等协商基础上通过对话沟通，妥善解决有关分歧。

确实，俄罗斯和英国是世界上两个有影响力的重要国家，也都是联合国安理会常任理事国，我们希望两国能够通过协商妥善解决当前的问题。毕竟，安理会常任理事国之间保持沟通合作非常重要。

责任编辑：刘光博