人大代表：建议开办丝绸之路卫星电视 总部设西安

原标题：孙维代表：建议开办丝绸之路卫星电视，总部设在西安

2018年全国两会期间，来自陕西团的全国人大代表、西安电视台总编室副主任孙维等16名代表向大会提交了《关于开办丝路卫视，促进我国向西开放，凝聚“一带一路”国际共识的建议》（下称“《建议》”）。

《建议》指出，“一带一路”伟大倡议的推进和落实离不开沿线国家人民的理解、认可和支持。“关系亲不亲，关键在民心。” 促进“民心相通”，媒体作用巨大。

近年来，从中央媒体到地方主流媒体，通过各类高峰论坛和有效合作方式，为增进文明互鉴，加强信息沟通，助力民心相通，凝聚国际共识等发面发挥了巨大作用。在此基础上，建设一个由国家做坚强后盾，由地方承接，依托国际化组织或机制，以“丝路”命名，满足跨国传播的卫星电视平台，必将极大地增强中国国际传播能力，促进中国向西开放战略，凝聚“一带一路”国际共识。

对此，孙维等16名代表提出了四点建议：

（一）建议立足国家对外传播，开办丝绸之路卫星电视，简称“丝路卫视”。

（二）建议“丝路卫视”总部设在西安。

（三）建议由西安广播电视台具体承办“丝路卫视”。

（四）建议国家新闻出版广电总局在“丝路卫视”租用转发器进行卫星节目上传和下行，节目落地等方面给予政策上的鼓励和支持。

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责任编辑：张玉