央视315晚会曝光仿冒饮料 含六斤核桃六禾核桃等

原标题：央视3·15晚会：六斤核桃、六禾核桃等模仿饮料专销小城市
在今天央视财经频道CCTV2的“3·15”晚会中，央视曝光了“六个核桃”饮料的许多仿冒饮料，包括“六斤核桃”、“六禾核桃”等，专门销往三四线小城市。
3月15日是国际消费者权益日，央视财经频道CCTV2今年例行播出了“3·15”晚会，今年重点关注农村消费和老年消费，曝光和打击不法经营行为，也将针对大家日常生活中遇到的种种谣言进行实验破解，对消费风险预警提示。
本次晚会由陈伟鸿、龙洋、马洪涛、和王端端主持，总导演是尹文。
在正式开播前的彩排现场，尹文透露了今年的两大重点关注领域：采访发现农村市场成了很多消“废”品的倾销点，这个“废”是哪个“废”，我们过去认为是消费的费，而现在是废品的废，大量不合格的产品进入到农村市场。第二我们关注的是公共安全，从我们身边不起眼的地方，从隐蔽的工程发现很多安全的隐患，我们把它揭示出来，维护我们每个人的利益。
今年央视“3·15”晚会的主题是“共建秩序 共享品质”，除了大家都关注的曝光案例，本届晚会还加大了消费预警力度，通过增强消费者的辨别能力，将假冒伪劣拒之门外。
尹文说，今年消费预警最大的变化就是我们针对很多市场上的谣言，联合国家权威部门、联合专业的实验室，用试验的手段、用最权威的方法，把这些谣言背后的数据解读出来。
1991年，第一届“3·15”晚会在央视与观众见面，到今年已是第28届。
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