西红柿和螃蟹一起吃会产生砒霜？央视辟谣

原标题：3·15晚会谈食物相克：西红柿螃蟹一起吃会产生砒霜系谣言

在今天央视财经频道CCTV2的“3·15”晚会中，谈及了很流行的食物相克说，比如西红柿和螃蟹一起吃会在体内产生砒霜。

中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授、中国营养学会理事范志红说，食物相克学有人特别在意，很多人向她咨询。她也说到了西红柿和螃蟹一起吃会相克的传闻：西红柿富豪维生素c，能把螃蟹中的一种成分转换为有毒的物质。

但经过科学实验，这一说法系谣言。

经过科研人员用蟹肉模拟人体内部环境进行实验，发现蟹肉中的有机砷没有变成有毒的三价无机砷。试验中检测到的无机砷是原来就在蟹肉里，不是加入西红柿后生成的。即便是蟹肉中的这些无机砷，远远不会导致人们中毒。兰州大学医学院曾招募100多位志愿者同时食用西红柿和蟹肉，无一肉出现中毒症状。

关于网络上流传的中国营养协会背书的食物相克图谱，实际上民政部早已曝光中国营养协会是非法机构，正规的叫做“中国营养学会”。

3月15日是国际消费者权益日，央视财经频道CCTV2今年例行播出了“3·15”晚会，今年重点关注农村消费和老年消费，曝光和打击不法经营行为，也将针对大家日常生活中遇到的种种谣言进行实验破解，对消费风险预警提示。

本次晚会由陈伟鸿、龙洋、马洪涛、和王端端主持，总导演是尹文。

在正式开播前的彩排现场，尹文透露了今年的两大重点关注领域：采访发现农村市场成了很多消“废”品的倾销点，这个“废”是哪个“废”，我们过去认为是消费的费，而现在是废品的废，大量不合格的产品进入到农村市场。第二我们关注的是公共安全，从我们身边不起眼的地方，从隐蔽的工程发现很多安全的隐患，我们把它揭示出来，维护我们每个人的利益。

今年央视3·15晚会的主题是“共建秩序 共享品质”，除了大家都关注的曝光案例，本届晚会还加大了消费预警力度，通过增强消费者的辨别能力，将假冒伪劣拒之门外。

尹文说，今年消费预警最大的变化就是我们针对很多市场上的谣言，联合国家权威部门、联合专业的实验室，用试验的手段、用最权威的方法，把这些谣言背后的数据解读出来。

1991年，第一届“3·15”晚会在央视与观众见面，到今年已是第28届。

责任编辑：张玉