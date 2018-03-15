央视315晚会:聚氨酯包菜系季节谣 成本比真菜还高

原标题：3·15晚会：聚氨酯包菜塑料紫菜系季节谣，成本比真菜还高

在今天央视财经频道CCTV2的“3·15”晚会中，谈到了季节谣的问题。

网上很多传言称，存在聚氨酯包菜、塑料紫菜、塑料大米。但登上“3·15”晚会的一位专家表示，这些东西的制作成本比真的还高，造假动机并不存在。聚氨酯包菜实际上主要用于道具、橱窗展示等，并不会被人们食用。

网上还经常流传面条、粉丝、薯片等食品一点就着，认为是问题食品。但登上“3·15”晚会的这位专家解释，食物的主要营养成分就是碳水化合物、脂肪和蛋白质，这三种物质都可以燃烧，“所以食物能燃烧，太正常了”。

3月15日是国际消费者权益日，央视财经频道CCTV2今年例行播出了“3·15”晚会，今年重点关注农村消费和老年消费，曝光和打击不法经营行为，也将针对大家日常生活中遇到的种种谣言进行实验破解，对消费风险预警提示。

本次晚会由陈伟鸿、龙洋、马洪涛、和王端端主持，总导演是尹文。

在正式开播前的彩排现场，尹文透露了今年的两大重点关注领域：采访发现农村市场成了很多消“废”品的倾销点，这个“废”是哪个“废”，我们过去认为是消费的费，而现在是废品的废，大量不合格的产品进入到农村市场。第二我们关注的是公共安全，从我们身边不起眼的地方，从隐蔽的工程发现很多安全的隐患，我们把它揭示出来，维护我们每个人的利益。

今年央视3·15晚会的主题是“共建秩序 共享品质”，除了大家都关注的曝光案例，本届晚会还加大了消费预警力度，通过增强消费者的辨别能力，将假冒伪劣拒之门外。

尹文说，今年消费预警最大的变化就是我们针对很多市场上的谣言，联合国家权威部门、联合专业的实验室，用试验的手段、用最权威的方法，把这些谣言背后的数据解读出来。

1991年，第一届“3·15”晚会在央视与观众见面，到今年已是第28届。

责任编辑：张玉