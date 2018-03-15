华中师范大学教授：应强化高校大学生艾滋病防控

原标题：龚胜生委员：应强化高校大学生艾滋病防控

今天上午，全国政协十三届一次会议胜利闭幕。今年第一次参会的现任民进湖北省委员会副主委、全国政协委员、我校城市与环境科学学院龚胜生教授发出了“不忘初心，牢记使命，牢固树立‘四个意识’，始终坚定‘四个自信’，努力提高‘四种能力’，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，以人民为中心，以民生为重点，积极参政议政，为实现‘两个一百年’的奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦做出自己应有的贡献！”的感言。

龚胜生委员提交了哪些提案呢，跟小诗一起来回顾一下吧！

在今年全国两会上，龚胜生主要关注生态文明建设和全民健康问题，提出了关于大学生健康成长、全球能源战略、长江经济带、环境保护四个方面的提案：

01

让大学生快乐健康成长，强化高校大学生艾滋病防控

龚胜生说，近年来，全国艾滋病疫情上升，亟须加强防控知识教育。他建议，在高校设置艾滋病防控的组织机构，研究商讨防控工作的重大事项，成立相关执行机构，加强工作落实。提出运用大数据搭建艾滋病疫情信息共享平台，完善疫情通报和会商制度，强化宣传教育，建立保障机制。

02

加大全球能源通道建设，以开源节流实现可持续发展

龚胜生主要从三个方面解读：首先是开源，加大全球性能源战略通道建设，将“一带一路”的建设与能源运输通道建设相结合；其次是节流，为了国家的可持续发展，城市“亮化工程”的建设要适可而止，城市“亮化工程”的运行也另外要节约能源；最后推动农村居民生活能源加快升级。新时代乡村振兴战略的实施，应该将农村居民能源消费结构的提升放到提高农村能源使用效率、提升农民生活水平、建设美丽宜居乡村的战略高度来对待。

03

湖北应为长江经济带绿色生态廊道建设重点

把湖北作为长江经济带绿色生态廊道建设的重点。龚胜生认为应充分发挥湖北在长江经济带绿色发展的生态支点作用和示范带领作用，相关部门联合制订长江经济带绿色生态廊道建设规划，并尽快付诸实施；将林业作为绿色生态廊道建设的重要抓手，加强湖北林业重点工程建设，加快湖北境内森林质量提升，加强湖北河湖库滩湿地的生态修复等。

04

制定外卖餐饮业的包装标准，选择环保清洁的外卖包装

外卖行业已经成了一个大的产业，或者说是一个行业。龚胜生认为政府应该制定外卖餐饮业的包装标准。外卖的包装不达标的，征收一定的环境成本费用，督促外卖企业选择环保清洁的外卖包装，降低对环境的损害。

来源：微信公号“华中师范大学”

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责任编辑：张玉