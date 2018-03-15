中核与中核建设重组 两家领导首次共同出席记者会

原标题：中核与中核建设重组：提升产业链协同，意在参与全球竞争

中国核工业集团有限公司（下称中核集团）与中国核工业建设集团有限公司（下称中核建设集团）重组获批40余天后，两家集团领导首次共同出席记者会时表示，中核、中核建设同根同源，整合不存在问题。重组有利于提升核工业产业链的协同性及推动核工业“出海”，为打造具有全球竞争力的核工业集团奠定基础。

在近日举行的中核集团“两会”代表委员记者见面会上，全国政协委员、中核集团董事长王寿君表示，中核集团与中核建设集团的合并重组不是今天才提的，10年前就曾提过。1999年的国防科技工业体制改革中，只有核工业是按上下游分家。“无论合并与否，两大集团都是核工业完整产业链的上下游关系。重组对于核工业的‘走出去’和国有企业做强做大做优，都非常有好处，将产生1+1>2的效果。”

全国人大代表、中国核建集团总经理顾军表示：“重组的目标是为了全球竞争，两集团的重组是为打造具有全球竞争力、世界一流的核工业集团。”

中核建设能力：同时可建设40台机组，目前仍未饱和

中核建设集团整体无偿划转进入中核集团后，如何确保国内核电工程建设市场的公平性？这是中核集团与中核建设集团实施战略重组“靴子落地”后业界最关心的问题之一。

“重组是长期以来两家集团的共同愿望。经过长期努力，从原来的一家分开之后现在重新成为一家。这是一个自然的过程，也符合国资委对央企战略重组的要求。”顾军称。

中核建设集团是中国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，也是中国乃至全球唯一一家30余年不间断从事核电工程建设的企业。上世纪80年代初，中国开始发展核电产业，核电工程建设行业随之起步。

中核和中核建设曾同属于原中国核工业总公司。1999年的国防科技工业体制改革中，五大军工总公司被改组为十大军工集团公司。此后，中核建设集团成为工程建设领域的专业性公司，主业为“军工工程，核电工程、核能利用，核工程技术研究、服务”。

30余年来，中核建设在中国核电施工工程市场上长期处于绝对的主导地位，承担中国大陆和出口的所有核电机组的建造任务。该集团下属的中核二二公司、中核二三公司、中核二四公司、中核华兴公司、中核五公司5家单位均具备独立承担核电机组的核岛主体工程的资格与经验。

其中，中核二二公司、中核二四公司和中核华兴公司以土建工程为主，中核二三公司和中核五公司以安装工程为主，根据业主的需要独立承担施工任务。

据澎湃新闻了解，包括巴基斯坦的出口项目在内，中核建设目前承担的核电机组建设任务约20台。但该集团已具备同时推进40台机组施工建设的能力。历史上，由中核建设同时进行施工的最高峰是35台机组。

顾军称，目前中核建设的核工程建设能力仍有过剩，完全能够保障所有业主的建设需要。

此外，顾军当天对包括澎湃新闻（www.thepaper.cn）在内的媒体表示，国内核电建安领域已经完全市场化，重组不会影响市场格局。“作为企业，就是要参与市场竞争、拿到更多订单，所以不存在我们（重组后）不支持或不参与其他集团核电建设的问题。重组的目标是为了参与全球竞争，提升核工业产业链的协同性。”

中国能建、中国建筑：逐步培育能力

眼下，传统火电建设企业和建筑企业，亦想在作为核电站核心的核岛领域分一杯羹。

核电工程建设包括土建、设备安装等环节，上游对接设备和材料供应商，下游对接大型核电发电企业。核电站建设主要包括反应堆厂房（即核岛，以压水堆为例，包括堆芯、蒸汽发生器、主泵、稳压器等几大部分）、发电机厂房（即常规岛，包括汽轮发电机系统）和辅助厂房（即BOP，核岛和常规岛之外的公用设施）三个部分。

其中，核岛工程是保障核电机组安全运行的关键所在，结构复杂、专业性强，必须满足核安全法规的严格要求，技术门槛高。常规岛工程则与普通火电工程相近。核电业主在选择承包商时，除开考虑管理、技术、成本等因素外，更倾向于选择具有丰富核电建造经验的承包商。

近年来，火电工程建设公司和建筑公司开始进入核岛建设领域，并在逐步培育能力。

通常而言，核岛工程多采用邀请招标制度，核电站前期工程、辅助设施工程及常规岛工程多采用公开招标制度。近年来，中广核与国家电投，都有意培育新的核电工程建设提供商竞逐核岛市场。中广核与广东火电及中建二局，国家电投与浙江火电的合作都是典型案例。

2013年6月，中国能建下属广东火电工程总公司成功中标中广核旗下广东阳江核电5、6号机组核岛安装工程，成为国内第一家进入核电站核岛安装工程建设领域的常规电建施工队伍。2014年4月，中国能建下属的浙江省火电建设公司成功中标国家16个重大科技专项之一的中国自主三代核电品牌CAP1400示范工程——山东荣城石岛湾核电站2号核岛安装施工任务。截至目前，该项目尚未开工。

2016年5月，中国建筑旗下中建二局中标广西防城港核电站3、4号机组核岛土建工程合同。中建二局曾于2008年承接了广东台山核电站2号机组核岛土建工程，这也是中国建筑首次参与到核电站核岛建设施工。

“业主方面，中核集团、中广核集团和国电投集团都是通过市场化招标，中国核电工程建设方面，已是真正的市场竞争格局，两大集团的重组并不影响核电建设行业的竞争。”顾军称。

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责任编辑：张玉