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美方投票认定中国铝伤害美生产商 将征高额双反税

美方投票认定中国铝伤害美生产商 将征高额双反税
2018年03月16日 01:21 央视
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　　原标题：美将对中国铝箔征收高额“双反税”

　　美国当地时间3月15日，美国国际贸易委员会公布投票决定，认为自中国进口的铝箔正在伤害美国生产商。 自2017年美国启动对中国铝箔的双反调查后，此项调查至此走完了全部流程，美国商务部将在近期发布对从中国进口的铝箔征收高额“双反税”，预计反倾销税率从48.64%至106.09%不等，反补贴税从17.14%至80.97%不等。

　　美国铝业协会于2017年3月9日向美国商务部提出申请，指控中国铝箔业者涉及倾销及接受政府补贴，并因此对美国产业造成损害，要求展开双反调查。

　　美国商务部2018年2月底公告对中国铝箔双反调查的终判结果，认定涉案中国业者的倾销差额最高为106%，补贴差额则高达81%。

　　自去年1月20日特朗普就任以来，美国政府总计对各国展开一百多件反倾销及反补贴调查，是之前同期的约两倍。（央视记者 王威）

责任编辑：桂强

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