陆军纪委书记：加紧制定稀土保护战略 调控出口

原标题：加紧制定稀土资源保护战略

陆军纪委书记吴刚委员介绍，近年来，我国在稀土资源保护、产业结构调整、应用产业发展、创新能力提升、管理体系建设等方面下了很大功夫，取得了积极进展，但还面临一些现实挑战。

因此，他建议：建立国家稀土资源战略储备制度，完善稀土资源储备的管理机构，建立稀土资源封存储备基地，构建全国稀土资源储备动态信息数据库，调整优化稀土资源储备的布局、结构和质量；科学调控稀土对外出口；出台《稀有资源保护法》，将稀土资源列为保护性开采矿种，研究制定稀土管理保护细则，完善配套规章制度，明确地方政府和部门责任，形成完善的稀土行业管理法律制度体系；加强国家对稀土资源勘查、开发、利用的统一规划和宏观调控，科学开发、控制总量、调整结构，减少环境污染，促进可持续发展。

（本报北京3月15日电）

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责任编辑：桂强