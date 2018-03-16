美佛罗里达过街天桥坍塌致多死 暂无中国公民伤亡

原标题：美国佛罗里达州一过街天桥坍塌致多人死伤

新华社华盛顿3月15日电（记者孙丁 刘阳）美国佛罗里达州迈阿密市一座过街天桥15日发生坍塌，造成多人死伤。

当地媒体援引佛罗里达州高速公路巡警的消息说，已经有多人在坍塌事故中死亡。迈阿密戴德县消防部门在社交媒体上说，事故造成多人受伤。

迈阿密戴德县警长胡安·佩雷斯当天下午在新闻发布会上表示，有8辆车被压在坍塌的桥体下，8人被送往医院，死亡人数尚未确定。

社交媒体上发布的航拍照片和视频显示，救援人员正在事故现场进行搜寻，医护人员在救治伤者，有人被抬上担架送入救护车。

坍塌的天桥位于佛罗里达国际大学附近。该校当天发布声明，对这一悲剧事件表示震惊和悲痛，并说校方与救援等有关部门人员正在现场展开工作。

据美国媒体报道，这座过街天桥数日前刚被架设于此，还未投入使用，天桥用于连接佛罗里达国际大学的主校区和校外区域。网上公开信息显示，这座天桥长约53米，重约950吨，造价超过1000万美元。

天桥项目承建方当天发布声明说，将在现场配合调查人员开展工作，对事故进行全面调查以查找原因。

美国白宫发言人桑德斯表示，总统特朗普已经获悉这一事件，联邦政府将提供所需支持。

中国驻休斯敦总领馆当天发布公告说，经初步了解，暂无中国公民在事件中伤亡的报告。

责任编辑：张岩