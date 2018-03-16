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| 2018全国两会特别报道

这20个领域今年将有大动作 与你有关

这20个领域今年将有大动作 与你有关
2018年03月16日 07:00 央视新闻作者：央视新闻
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　　原标题：20个领域今年将有大动作 与你有关！　　

　　#两会#[20个领域今年将有大动作 与你有关！[话筒]]根据今年两会多场记者会以及政府工作报告释放的内容，20个领域今年将有不少大动作！创新创业有何优惠？学前教育哪些方面将重点发力？看病就医难题如何进一步解决……

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责任编辑：张岩

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