日媒称安倍与斯里兰卡总统谈海洋安保：针对中国

原标题：日媒称安倍与斯里兰卡总统谈海洋安保 有意针对中国

3月14日，安倍与西里塞纳握手。（《日本经济新闻》网站）

参考消息网3月16日报道 日媒称，3月14日，日本首相安倍晋三在首相官邸与斯里兰卡总统西里塞纳举行会谈，双方就在海洋安全领域加强合作达成一致，并就推动安倍倡导的实现亚非地区和平与发展的“自由开放的印度太平洋战略”、支援斯里兰卡港口与公路等基础设施建设达成协议。双方在会谈后，签署了在保健与医疗领域提供总额106亿日元（约合人民币6.31亿元——本网注）的日元贷款的备忘录。

据《日本经济新闻》网站3月15日报道，南亚岛国斯里兰卡是连接印度洋与太平洋的海上交通要冲。中国提出“一带一路”倡议，重视印度洋，正在确保在斯里兰卡重要港口的权益。日本在经济和海洋安全方面加强与斯里兰卡的合作，也有与在这一地区提升存在感的中国相对抗的意图。

安倍在会谈后的联合记者会上表示，“两国要携起手来，将印度太平洋地区打造成为各国带来和平与繁荣的国际公共财产”。西里塞纳则表示，“将在现有的伙伴关系的基础上，进一步加强两国关系”。

报道称，会谈中，双方确认日本在港口、公路和能源领域为斯里兰卡的基础设施建设提供支援。为推进保健与防灾领域的人才培养，还将实施专家派遣与研修。此外，双方还就促进防卫方面的交流进行了磋商。

双方将通过日元贷款，推动斯里兰卡国立医院的建设和导液管等医疗设备的引进。贷款还将用于培养医疗领域人才，促进当地民众健康水平提升。

报道称，西里塞纳在斯里兰卡推行与日本、印度、欧美的平衡外交。而前总统拉贾帕克萨正展开攻势试图恢复权力。日本希望通过加强经济关系等，从侧面为现政权的外交战略提供支持。

日本外相河野太郎14日在东京与斯里兰卡外长马拉帕纳进行了约70分钟的会谈。

责任编辑：张岩