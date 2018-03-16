英媒建议中国可效仿欧洲 从法律入手约束精日分子

原标题：英媒建议中国可效仿欧洲 从法律入手约束“精日”分子

参考消息网3月16日报道 英国广播公司网站3月10日刊登题为《“精日”分子与在海外以身试法的人》的文章称，从各种定义上看，“精日”分子似乎是特指“精神上将自己等同于日本（极右翼）的人”，其言行不论是出于有意还是无意，都伤害到中华民族的历史情感，是中国社会主流不能接受的。

文章称，“精日”的原因多种多样，包括“军服迷”“动漫迷”“为了做网红”等等。

文章认为，可以判定的是，“精日”分子是极少数，其言行不论是出于有意还是无意，都伤害到中华民族的历史情感，常体现种族主义情绪，是中国社会主流不能接受的。

文章称，“精日”分子的言行常激起中国网民和官方的愤怒，多次受到中国警方的严厉警告。但由于目前中国法律缺乏有关此类行为的规定，警方也只能以“扰乱社会秩序”的罪名予以拘留，但不足以惩戒这种行为。

文章建议，中国在思考如何教育后代、维护历史尊严之际，或许可以参考欧洲的做法。

文章称，在欧洲，很多国家有着诸多反对种族主义以及军国主义的道德、法律、教育方面的约束，比如对二战纳粹德国入侵他国、迫害犹太人、对犹太人进行大屠杀的历史，主流媒体、社会各界和舆论决不容忍歪曲历史的言论和行为。

德国、奥地利等欧洲国家都有禁止使用纳粹符号和手势方面的法律，并在起诉极右翼、新纳粹分子的时候时常用到这些法律。除了判处高达3到5年监禁的法律惩处手段，还包括通过保释金等手段进行财务惩罚的有效约束。

文章称，不过，这些社会和法律约束仍不能杜绝偶尔会出现个别年轻人身穿二战纳粹军服胡闹的事件。有关例子在欧洲各国比比皆是，奇怪的是其中还包括近年来有无知的中国人和其他亚洲人主动“撞枪”的一些例子。

文章称，也许有理由认为不论是“精日”还是“精神纳粹”，都是出于年轻人的无知。无知不代表无过，无知也不代表豁免。法西斯主义虽在二战中被打倒，但从来没有绝迹。在欧洲人看来，正因为这种无知行为，在事实上有可能为歪曲历史，甚至为新法西斯主义死灰复燃创造土壤。

责任编辑：张岩