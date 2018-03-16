加拿大指责中国倾销钢铁 中方：勿让别人为己挡枪

原标题 加拿大指责中国倾销钢铁 中方：勿让别人为自己挡枪

中新网3月16日电 据中国驻加拿大大使馆网站16日消息，针对近日加方关于中国向加倾销钢铁的指责，中国驻加拿大使馆发言人表示，我们理解加方希望躲开美国贸易制裁打击的迫切心情，但不应该落井下石，甚至为此把别人推到前面为自己挡枪。

近日，有加方友人询问中国驻加使馆如何看待加方关于中国向加倾销钢铁的指责，使馆发言人表示，最近，美国特朗普政府宣布对进口钢铝产品征收高额关税，加拿大首当其冲。加国上下群情激愤，纷纷批评指责特朗普政府此举是贸易保护主义，严重损害了加方利益，要求美方改变决定，否则将予以反制。日前，特朗普政府宣布对加实行豁免，使加全国上下松了一口气。然而，外部压力刚刚减轻，一些加方人士就把枪口转向了中国，说什么“中国是个问题”，要采取措施制止中国向加倾销钢铁，防止中国把加做为向美倾销钢铁的“后门”，要“对中国强硬起来”，不要让美国人觉得加“不帮忙”。

使馆发言人强调，根据国际媒体报道，中国是此次特朗普钢铝关税的主要打击目标。中国是贸易保护主义的受害者，却被加方某些人视作“坏蛋”（BAD OFFENDER），受到攻击。那么，中国到底有没有向加倾销钢铁呢？根据加拿大统计局的数字，2017年加从全球进口钢铁达95.5亿美元，其中从中国进口钢铁约9.4亿美元，只占总进口额的9.8%；而从美国进口钢铁55.8亿美元，占比58.4%。加方统计还显示，2015、2016年中国对加钢铁出口都大幅下降，2017年才回升。据加媒体报道，加每年对美钢铁出口占美钢铁进口份额的17%，居第一位。如果9.8%是倾销，那么58.4%和17%算什么？我们理解加方希望躲开美国贸易制裁打击的迫切心情，但不应该落井下石，甚至为此把别人推到前面为自己挡枪啊。

责任编辑：张岩