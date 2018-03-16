巴布亚新几内亚感激中国再次向其提供援助:真朋友

原标题 中国再次向巴新提供赈灾援助 巴新感激：真朋友

中新网3月16日电 据中国驻巴布亚新几内亚大使馆网站消息，3月13日，驻巴新使馆姚明临时代办会见巴新外交部代理秘书长阿格，通报中国政府向巴新政府提供80万美元紧急人道主义现汇援助，帮助其救灾和灾后重建。阿格感谢中国政府向巴新政府提供紧急赈灾援助，表示这一义举令人感动，表明中国是巴新的真正朋友和值得信赖的伙伴。

截图自中国驻巴布亚新几内亚大使馆网站。

14日，中国驻巴新使馆举行中国政府向巴新政府提供紧急人道主义援助捐赠仪式，姚明临时代办、巴新财政部助理秘书长菲利普、紧急灾害应对小组负责人哈布林出席。姚明临时代办致辞表示，中方对巴新人民的遭遇感同身受，已经并将继续为巴新方提供力所能及的支持，帮助巴新人民开展震后救援和灾后重建工作。

哈布林致辞表示，中方在巴新遭受地震灾害后第一时间提供紧急人道主义援助，巴新政府和人民对此十分感激。相信在包括中国在内的诸多国际伙伴的支持和帮助下，巴新方一定能渡过难关，重建家园。

截至目前，中国政府及中国红十字会共向巴新提供90万美元紧急人道主义现汇援助。巴新侨团、中资企业已捐赠共计230万基那（约合71万美元）现金和20万基那（约合6万美元）赈灾物资。

地震发生后，在震区附近的中铁国际工程队迅速调集人员和设备投入抢险作业，打通了连接巴新震区两大重镇的门迪-坎德普公路这一救援通道，解除了灾区近5000民众长达15天的封锁，赢得了巴新政府和人民的广泛赞誉。

据报道，自2月26日发生7.5级强震以来，巴布亚新几内亚余震不断，多次余震超过5级。目前共造成超过100人死亡，近千人受伤，15万人受灾。

责任编辑：张岩