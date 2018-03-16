原标题 民政部：全面加强安全管理 确保清明祭扫平安有序

资料图：城管执法人员劝阻民众停止在街边焚烧纸钱。中新社记者 刘文华 摄

中新网3月16日电 据民政部网站消息，民政部近日印发关于做好2018年清明节祭扫工作的通知。通知要求，全面加强祭扫安全管理，强化安全防范意识和底线思维，坚决克服松懈麻痹思想，严格落实殡葬服务安全管理责任，深入排查治理安全隐患，确保清明节期间祭扫平安有序，并努力实现全年无安全责任事故。

通知要求，层层落实安全管理责任制，省、市、县三级民政部门成立由主要负责同志担任组长的清明节工作领导小组，主要负责同志要深入一线、靠前指挥、加强督查，与殡葬服务机构联动，确保各项安全管理措施落实到位。建立严格的安全管理责任追究制度，对因排查整改走过场、督促检查不到位、主体责任不落实造成严重后果的，要严格责任倒查，严肃责任追究，按照管理权限依法依规予以处理。

通知指出，要按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，全面开展殡葬服务机构安全隐患排查整治。压紧压实殡葬服务机构安全管理主体责任，对殡葬重点场所、关键服务环节、重要设备用品进行“三个必查”，确保无遗漏、无盲区、无死角。对各类安全隐患问题要做到早发现、早报告、早处置，有效防范安全事故发生。每个殡葬服务机构都要制定完善祭扫应急预案，严格落实应急值守、监测预警、重特大事故报告制度，有效防范和及时处理各类突发性事件。殡葬服务机构要加强安全教育培训，保障安全投入，组织应急演练，在祭扫高峰期进行人流、车流承载力管理，及时采取预警提示和限流分流措施，加强火源管控，确保不发生拥堵踩踏、火灾等安全事故。

通知要求，切实提升殡葬服务水平。各地要在巩固“殡葬服务提升年”活动成果基础上，继续对照完善制度、健全设施、精准服务、廉洁从业等核心目标，查找殡葬服务中存在的问题和差距，督促指导殡葬服务机构在服务态度、服务环境、价格管理、公平交易、信息公开、公益保障、规范服务、廉洁从业等八个方面做到“八不得、八提升”，提升规范优质服务水平。要加强殡葬行风建设，主动开展明查暗访、第三方评估，客观查摆问题并立行立改。要联合有关部门加强监管执法，查处违反价格管理要求、违背公平交易原则、侵害消费者合法权益等违法违规行为，规范殡葬服务市场秩序。

通知要求，各殡葬服务机构要坚持服务为先，针对清明节祭扫服务特点强化保障措施，增设服务网点，延长服务时间，优化服务流程，强化人文关怀，提供网上预约等便民服务，切实为祭扫群众排忧解难。要线上线下相结合，全面公开殡葬服务项目、收费标准、服务内容、服务承诺、服务监督、服务规范和惠民政策等群众关心的服务信息，推进服务规范透明。要强化服务意识和窗口意识，严格执行有关法规政策标准，既加强对遗体运输、证件查验、火化确认等服务环节的管理，又提供体贴、温暖、人性化和个性化服务，努力实现全年殡葬服务“零差错、零事故、零投诉”目标。

通知要求，大力推行文明绿色殡葬。要充分发挥党员干部模范带头作用，带动更多群众参与支持文明低碳祭扫和节地生态安葬，逐步树立移风易俗新风尚。要积极倡导文明低碳祭扫，大力宣传现代祭扫理念，推广敬献鲜花、绿化植树、踏青遥祭、经典诵读、网上纪念、集体共祭、社区共祭、错峰祭扫等多种祭扫纪念方式，推动更多殡葬服务机构免费提供可循环使用的绢花圈等殡葬用品，逐步使文明低碳祭扫成为社会主流。要依法管理焚烧纸钱祭品等行为，对明文禁止焚纸燃炮等祭扫行为的地区和场所要执行到位，在祭扫服务场所要抵制迷信行为和低俗祭祀用品。

通知明确，推动将绿色殡葬纳入生态文明建设大局，使之成为绿色生活方式、绿色生产方式和绿色发展方式的重要组成部分。培育厚植以保护环境、节约资源为导向，简约适度、绿色低碳的殡葬理念。继续大力推广不占或少占地、少耗资源、少使用不可降解材料的节地生态安葬方式，加强节地生态安葬纪念设施建设，推广使用可降解骨灰盒、环保纸棺、环保棺材等环保产品，逐步扩大节地生态安葬激励奖补制度覆盖面，组织开展海葬、树葬等节地生态安葬公益活动。

责任编辑：张岩