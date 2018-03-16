2018全球生活成本调查：中国香港第4 新加坡5连冠

原标题 2018全球生活成本调查：中国香港第四 新加坡五连冠

中新网3月16日电 据香港《大公报》报道，经济学人智库发表的《全球生活成本调查2018》报告显示，对比衣、食、行（交通）开支等三方面，新加坡的生活成本全球最高，连续第五年排第一，中国香港则排名第四，下跌两位。

资料图：香港维多利亚港夜景。 中新社记者 谢光磊 摄

该项调查覆盖全球133个城市，并对超过150类商品以及服务价格进行比较，以美国纽约市为基准。结果显示，新加坡的生活成本全球第一，比起纽约高出16%。中国香港在全球排名第四，在亚洲排行第二，其生活成本比纽约高出11%。

在排名前十位的城市中，五个属欧洲，亚洲则占四个；受汇率波动影响，澳大利亚悉尼连升四位，攀升至第十，日本东京和大阪受低通胀影响，排名跌出前十名，并列11位。

报告指出，新加坡整体生活成本最贵，主要由于某些特定项目特别昂贵，例如私家车全球最贵，买衣服也是全球第三贵，但个人护理、家庭用品等价格不算高昂，食物及饮品方面，也跟中国上海差不多。

在香港生活的新加坡籍退休经济学者曾渊沧认为，香港饮食和消费比新加坡高，数据未包括住屋，并未真正反映现实情况。

曾渊沧经常来往新加坡与香港两地。他认为报告只计算衣、食、行三方面，却不包括住屋，并未真正反映生活成本。以新加坡为例，当地大部分民众住在组屋，住屋开支远比香港低；饮食方面，一般人在当地吃顿午餐只需20多港元，在香港则要30多元。

责任编辑：张岩