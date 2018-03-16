原标题：冷空气继续席卷中东部 新一轮降水将至

昨天（15日）起，冷空气开始影响长江以北大部地区，剧烈降温伴随大风劲吹。预计今天，冷空气还将继续席卷中东部，气温进一步下降；同时，新一轮降水过程也将到来，其中南方雨势更强，局地或有强对流天气，需注意防范。

华北黄淮冷意持续 新疆甘肃等地有沙尘

受寒潮影响，15日，辽宁本溪雨雪齐袭。（吴英杰 摄）

昨天，冷空气的威力逐步施展开来，长江以北的大部地区都出现了显著降温，一改之前温暖的局面，尤其是淮河以北降温最猛。

今天，降温将蔓延到江南一带，中央气象台预计，降温过后，长江以北大部地区的气温将跌落至较常年同期偏低的水平，最高气温20℃线在2天之内会从华北北部迅速向南撤退至江南南部、华南北部一带，华北等地或降至10℃以下。

中央气象台今天继续发布寒潮蓝色预警，预计今天，陕西南部、湖北西部、西南地区东部、江南中部和东南部等地气温将下降4~6℃，部分地区降温幅度可达8℃。日最低气温0℃线将位于黄淮东部、华北南部等地。

此外，在冷空气的作用下，京津冀及周边地区大气扩散条件转好，霾天气已经自北向南减弱消散。但呼啸的北风也给新疆南疆盆地、内蒙古西部、甘肃西部等地的局部地区带来了扬沙或浮尘天气。

中央气象台今天继续发布沙尘暴预警，预计16日08时至17日08时，受大风天气影响，新疆南疆盆地、甘肃中西部、青海北部、内蒙古西部、宁夏、陕西中北部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，其中南疆盆地南部局地有沙尘暴。

气象专家提醒，本次冷空气过程之后，华北、黄淮一带还会陆续有冷空气补充，气温一时间难以回升，公众需多加关注天气预报，及时添衣保暖，避免感冒。

南方雨势增强需防强对流 北方局地或迎今年首场雨

近期，南方雨水连绵不绝。昨天，阴雨范围短暂向东收缩，但江淮、江南中东部、华南中东部等地还继续沉浸在阴雨天气当中，其中安徽、江苏、江西、福建部分地区还降下了暴雨，并伴有强对流天气。

今天开始到20日，中东部地区又将迎来新一轮降水，强度比之前一轮更大，范围也更广，就连北方一些地方也有望迎来今年的首场降雨，其中西北地区东南部、西南地区东部、黄淮西南部、江淮西部、江南西部、华南西部等地部分地区还有中到大雨，局地将伴有强对流天气。

中央气象台预计，今天8时至明天8时，新疆西北部、西藏南部和东部、陕西北部、华北西部等地的部分地区等地有小到中雪或雨夹雪，局地有大雪；西北地区东部、西南地区大部、江南大部、华南大部等地有小到中雨，其中广西北部、贵州南部、四川盆地北部、西藏东南部等地局地有大到暴雨，上述局部地区并将伴有雷暴大风或短时强降水等强对流天气。

气象专家提醒，南方雨雾蒙蒙，造成能见度下降，道路湿滑，公众出行需注意交通安全；同时，冷暖空气激烈交汇可能会带来雷暴大风或短时强降水等强对流天气，需注意防范。此外，今后三天新疆北部的雨雪范围也将逐步扩大，除了防范对交通出行、设施农业的不利影响之外，也要注意防范局地混合型、融雪型洪水可能引发的山洪、泥石流、滑坡等地质灾害。

责任编辑：张岩