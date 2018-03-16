陈宝生：双一流建设会带动中西部高校发展 非削弱

#两会#[陈宝生：“双一流”建设只会带动中西部高校发展，不会削弱]关于双一流大学建设，陈宝生表示：①“双一流”建设是为增强中国教育的核心竞争力②这个计划是开放的、动态的、持续激励的计划③“双一流”建设投入占高等教育投入2%多一点，影响不了中西部高校的发展④对中西部相应实施中西部高等教育振兴计划、中西部高校能力建设工程，开展对口支援中西部活动，出台部省合建中西部高校方案。
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