国民党民代占领主席台抗议 不满深澳电厂环评过关

原标题：不满深澳电厂环评过关 国民党民代占领主席台抗议

中新网3月16日电 据台湾“中时电子报”报道，因不满深澳燃煤电厂环评案14日闯关成功，台湾立法机构国民党党团16日在总质询开始前发动突袭，占领议场主席台，要求全案退回重审，并召开能源会议。国民党团并要求，投下关键票促使环评案通过的“环保署”副负责人詹顺贵，必须下台负责。

国民党民意代表16日占领台湾立法机构议场主席台，对于深澳电厂环评案过关表达不满，要求退回环评、重新审查。图片来源：“中时电子报”

国民党团书记长李彦秀痛批，环评案通过根本是事先设定好结论的魁儡戏，号称“环保律师”的詹顺贵，竟成“燃煤推手”；民进党能源政策错误，不仅想重启核二，又要重启深澳电厂机组，让台湾人民“用肺发电”。

李彦秀强调，台湾中南部空气污染都还没解决，蔡英文当局就想在北部放火，黑箱作业的环评，台湾人民都不能接受，届时“空污法”修了也是白修。

国民党民意代表赖士葆质疑，詹顺贵原先是环保人士，为了官位拍马屁，自甘堕落成“经济部环保科长”，连良心都被狗吃掉，呼吁台湾环保人士群起攻之。

国民党民意代表王育敏抨击，民进党为了自己的利益，“在野”、“执政”立场不一。重启深澳电厂机组后，1年将增加250吨污染物，全民减碳形同破功。

国民党团自上午8时30分许占领主席台，并在主席台、发言台上摆放“火大”、“深澳环评退回重审”、“核二重起，拒绝背书”等标语。目前台湾立法机构大会停摆，各位国民党民意代表轮流发言，不时高喊“詹顺贵下台”。

责任编辑：张岩