#两会#[陈宝生：到2020年，普惠性幼儿园占比达80%以上]陈宝生：学前教育是当前中国教育最大的短板之一。下一步①实施好“第三个三年行动计划”，到2020年，普惠性幼儿园占比达80%以上，毛入园率达85%；②制定能较好适应幼儿教育需求的发展规划；③继续加强对幼儿园的监管，挂牌监管；④涉及到幼儿生活学习的方方面面，都要加强管理，确保孩子安全；⑤综合治理小学化倾向；⑥加强师资队伍建设，幼儿教师待遇问题必须解决；⑦会同有关部门抓紧起草幼儿教育法。
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