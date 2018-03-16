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| 2018全国两会特别报道

教育部长谈高校考试招生制度改革：试点是成功的

教育部长谈高校考试招生制度改革：试点是成功的
2018年03月16日 12:03 央视新闻作者：央视新闻
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　　两会#[教育部长谈高校考试招生制度改革：试点是成功的，进展是健康的]陈宝生：高考招生制度改革是牵一发而动全身的改革，在教育综合改革中居龙头地位。上海、浙江高考招生制度改革取得了成功，为其他省的改革提供了经验。成果主要表现在：①牵动了高中教学改革；②推动了素质教育发展；③促进了学业水平考评改革。④带来了新的挑战。教育部将不断指导完善高考招生制度改革方案，研究破解改革中出现的问题。

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责任编辑：张岩

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