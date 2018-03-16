原标题 [微视频]陈宝生：2017年在消除大班额方面取得突破性进展

今天（3月16日）上午，十三届全国人大一次会议新闻中心举行记者会，邀请教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”等问题回答中外记者提问。

陈宝生部长就消除城镇学校大班额现象回答了记者的提问。

教育部部长陈宝生：2017年在消除大班额方面，我们取得了突破性的进展。2017年，我们有大班额36.8万个班，占全部班级的10.1%，这一年我们减少了8.2万个大班额，和上年比下降了18.3%，这个幅度是很大的。超大班额，现在我们全国有8.6万个班，占全部班级的2.4%。去年一年，我们减少了5.6万个班，下降的比例是很大的，39%以上，近40%，这是去年在消除大班额方面取得的突破性进展。

对这个问题，教育部历来高度重视，各级政府历来高度重视，逐年治理、逐年好转。我们的目标就是2018年要基本消除66人以上的超大班额，也就是说要解决2.4%、86000个的问题。明年大班额要取得突破性、决定性的进展，到2020年基本消除大班额，就是56人以上的班，解决36.8万个、占比10.1%的问题。

总结这些年的经验，措施是统筹规范、台账督办。统筹，就是要统筹城乡义务教育一体化，把“城市挤”和“农村弱”统筹起来考虑。“城市挤”这一块，核心是增加学位。过去我们建了好多小区，规划中有标准化学校配置，但是欠账很多，没有建。欠账的要补上，要还账，新建的小区必须同步建设标准化学校，千方百计增加学位。“农村弱”这一块，主要是办好教学点、寄宿制学校，把这些办好，提高教学质量，能够稳定一部分生源。所以，这是统筹起来考虑。

所谓规范，就是要规范学校的招生行为、办学行为，科学设置学生的作息时间，搞好中小学免试就近入学改革，同时优质高中招生计划在区域内合理分配。还有，普通学校的量比较大，普通学校要努力提高质量，稳定生源，办好普通学校。“提质稳源”，就是提高质量，稳定生源。

台账，就是要按照各省市县政府设定消除大班额的规划，建立工作台账。按照今年超大班额基本消除、明年大班额取得突破性决定性进展、2020年基本消除大班额这样一个目标，倒排工期，落实责任，建立工作台账。

督办，根据台账、根据规划，督促落实各项政策措施，确保目标如期实现。

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“大班额”危害在哪里？

按照规定，标准班额是指小学每班不超45人，中学每班不超50人。班级学生数超过56人称为大班额，超过66人则称为超大班额。

教育部部长陈宝生指出，“大班额”问题不是简单的一个教室里面放多少桌子、多少条板凳、安排多少个人的问题。“大班额”会带来三个方面的危害：一是影响学生的身心健康。二是影响教学质量，坐在后排的看不到板书，听不到老师授课的内容。三是有可能带来安全问题。所以“大班额”必须坚决予以解决克服、消除。

我国城镇中小学“大班额”问题依然严重

2017年《教育蓝皮书》对教育部2015年的全国教育统计数据分析显示，不少省份的大班额问题依然严重。就拿“高中平均班额”来说，全国平均54人，并不算大班额。但是实际上，全国有27个省份的高中平均班额超过45人/班的标准，有12个省份的高中平均班额超过55人。其中，河南省高中平均班额最高为65人。在人口大省河南，高中最大班额为87人，初中最大班额为每班109人，小学最大班额为每班113人。

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责任编辑：张岩