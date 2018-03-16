教育部长谈师范教育：生产人才的人必须是高素质

#两会#[教育部长谈师范教育：为未来生产人才的人必须是高素质的人]陈宝生：师范教育非常重要，教育是经营未来的。教育部正在制定教师振兴行动计划：①在资源配置方面，向师范教育提供一定程度倾斜；②允许和鼓励其他高校，特别是综合类大学兴办师范教育；③对师范类教学设立专业标准，要有资质，不是想办就办；④加大师范院校、师范类专业师德建设力度。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 人社部回应退休政策引发热议
- 【 军事 】 印军方:若与中国真打印军坚持不了10天
- 【 财经 】 今天会是90岁李嘉诚告别演出的日子吗...
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 起底黎明新欢：与李治廷曾传绯闻离过...
- 【 科技 】 独家|专访景驰CEO韩旭：百度撤诉后
- 【 教育 】 培训网课买时容易退时难 专家建议缴费...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有