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| 2018全国两会特别报道

教育部长谈师范教育：生产人才的人必须是高素质

教育部长谈师范教育：生产人才的人必须是高素质
2018年03月16日 12:13 央视新闻作者：央视新闻
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　　#两会#[教育部长谈师范教育：为未来生产人才的人必须是高素质的人]陈宝生：师范教育非常重要，教育是经营未来的。教育部正在制定教师振兴行动计划：①在资源配置方面，向师范教育提供一定程度倾斜；②允许和鼓励其他高校，特别是综合类大学兴办师范教育；③对师范类教学设立专业标准，要有资质，不是想办就办；④加大师范院校、师范类专业师德建设力度。

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责任编辑：张岩

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