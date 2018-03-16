原标题：成都机场遭遇雷暴天气 致8000余名旅客滞留机场

雷暴天气致成都机场众多航班延误。 王鹏 摄

中新网成都3月16日电（王鹏）记者16日从成都双流国际机场（简称成都机场）获悉，成都机场当日遭受今年首场雷暴天气袭击，截至上午9时40分，已造成106个出港航班延误，有8000多名出港旅客不能准点飞往目的地，被迫滞留机场，同时还导致4个进出港航班被取消。

据介绍，今日成都机场连续发生二场雷暴极端天气，先后持续近5个小时。期间，成都机场上空及东、西跑道空域均出现了频繁的雷电及降雨，第一场雷暴天气虽然未造成机场停航关闭，但出于安全考虑和按有关规定，航班起降均拉大间距，避开雷电，造成了航班进出效率大幅下降。

发生在今早的第二场雷暴天气比第一场更为严重，成都机场因此于6时50分至7时05分期间，停止了西跑道的航班起降，实施西跑道关闭措施，此时仅有东跑道在运行中，但航班起降都需拉大间距，同样造成了运行效率严重下降。

雷暴天气致旅客滞留机场。 王鹏 摄

今天，成都机场计划执行进出港航班986个，其中进港496架次，出港490架次。

据介绍，成都机场在这个季节的时间节点出现雷暴天气实属罕见。成都机场今出港航班因在始发地就出现延误，因此在后续的时间里，还将有更多的航班出现延误现象，但延误时间都不会太长，受影响的出港航班主要是前往北京、上海、广州、深圳、拉萨、林芝、昆明、三亚、海口、银川、杭州、南京、福州等主要城市；进港主要来自北京、上海、广州、深圳、济南、杭州、兰州、昆明等城市。

预计到下午18时左右，成都机场航班可恢复正常，滞留旅客也将疏散运送完毕。据民航气象部门介绍，成都机场正式进入了雷雨频发季节。机场同时提醒乘机旅客，乘坐飞机出行时，须注意出发地和到达目的地的气象信息及天气变化，以免影响出行。（完）

责任编辑：初晓慧