原标题：[微视频]如何办好学前教育 陈宝生谈了这些方面

今天（3月16日）上午，十三届全国人大一次会议新闻中心举行记者会，邀请教育部部长陈宝生就“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”等问题回答中外记者提问。

针对记者提出的如何办好学前教育，陈宝生部长从多个方面进行了系统详细的回答。

教育部部长 陈宝生：

首先，要实施好第三个三年行动计划，把这个计划落实好。计划确定的目标，到2020年普惠性幼儿园占比达到80%以上，毛入园率达到85%，这两个目标我们要确保实现。

二是在前一段调研的基础上，加强顶层设计，制定出一个新时代、既符合初级阶段基本国情又能较好适应幼儿教育需求的发展规划，我们正在做这个事。

三是继续加强对幼儿园的监管，挂牌监管，督导各级各类幼儿园提高办园质量，满足入托、入园的需求。

四是加强幼儿园的安全管理。幼儿园面临的安全问题有它的特殊性，它和小学不同，和中学更不同，涉及到幼儿生活、学习的方方面面，在这些环节都要加强管理，确保孩子的安全。人防、物防、技防并举，让孩子能够安全地、快乐地在幼儿园里面生活成长。

五是要综合治理小学化倾向。这个问题也是很大的事，我们现在有一些幼儿园老师是从小学老师转过去，没有学过幼儿托育，把小学的教学方法带过去了，一些家长希望孩子在幼儿园就能学一些小学的课程，所以好多幼儿园有小学化倾向。应当明确幼儿园的基本教学模式是游戏模式，不是教学模式。要综合治理小学化倾向。

六是加强师资队伍建设。我们现在4600万在园幼儿，教育部总结我们自己的经验，借鉴国际经验，对教师、保育员和学生的比例有一个基本的要求，保教比大体上老师是1：15，保育员是1：30，叫做每个班“两教一保”，两个教师，一个保育员，按照我们现在的教育，220多万幼儿教师，4600万在园幼儿，这个数字来推算，我们现在要缺教师71万，缺保育员是76万。卫计委对今后的人口预测有一个数，到2020年有431万幼儿到达入园年龄，要增加431万入园的幼儿，把这个数再换算，我们要缺29万老师，缺14万保育员。两部分加起来，大家可以算一算，我们缺100万教师，缺90万保育员，一共190万。这就是一个大账，所以师资队伍的培训非常重要，幼师队伍的培训非常重要，保育员的培养也非常重要。这里我要说一点，努力提高幼师、保教人员的待遇，尊重他们的劳动。现在我们好多幼儿园，主要指民办幼儿园，低工资、低待遇，一个幼儿老师2000块、3000块钱工资，不能安心从教、从保，幼师毕业的学生不愿到幼儿园去工作，这个问题也是必须解决的。

最后一个措施就是立法，幼儿立法。这是我们正在调研，会同有关部门抓紧起草幼儿教育法。幼儿教育法起草立法以后，我国学前教育到高等教育各个学段就都有了自己的法律，这个是我们要加快进度，当然它要经过法定的程序。

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责任编辑：张岩