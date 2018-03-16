陈宝生：学校要拒绝各种“表叔” 把时间还给老师

#全国两会#[陈宝生：学校要拒绝各种“表叔”“表哥” 要把时间还给老师]16日，教育部部长陈宝生在记者会上呼吁，要把时间还给老师，学校要拒绝各种“表叔”“表哥”——拿着表来了，要填表，各种表，必要的表要填，现在是表太多了，基层把这个叫做“表叔”“表哥”。学校要拒绝它们，让老师有足够的时间和精力研究教学、备课充电、提高素质、提高质量。
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