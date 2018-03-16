原标题：最高法公布2017年全国法院十大执行案件

最高人民法院今天公布“2017年全国法院十大执行案件”，经过严格筛选，网民投票，专家评审，京粮大仓万吨粮食异地执行案等10个案件入选。

十大执行案件是京粮大仓万吨粮食异地执行案、“正鼎地产”系列执行案、顺达公司员工追索劳动报酬执行案、被执行人长治钢铁公司合同纠纷执行案、被执行人丰圣公司借款合同纠纷执行案、艳阳天酒店腾退执行案、介面光电公司员工劳动争议执行案、牧民哈力交通事故损害赔偿执行案、被执行人徐某抚养费纠纷执行案、被执行人马某房屋买卖合同纠纷执行案。

最高人民法院执行局副局长 何东宁：此次获选案件社会关注度较高，影响较大，多起案件为涉民生系列案，涉及当事人众多，在当地省、市乃至是全国均有较大影响，引起了社会高度关注，执行行为规范，执行效果良好，充分体现了善意执行、文明执行的理念。

最高人民法院执行局有关负责人表示，最高人民法院将积极稳妥推进执行体制改革，进一步完备执行规范体系，全面推进执行信息化建设。据了解，2017年，全国法院执行结案674.67万件，执行实际到位金额15627亿元，同比分别上升32.82%和7.85%，解决执行难各项举措不断深化并取得实效。

最高人民法院执行局副局长 何东宁：2018年是基本解决执行难的攻坚决胜之年，我们着力推进破解执行难各项措施落地生根。主要是做好强化执行监督管理，切实提升执行案件质效，继续推进执行信息化，为破解执行难提供持续的动力。

（央视记者 张赛 贺学国）

责任编辑：张岩