印哈里亚纳邦通过新法案:强奸12岁以下女童可处死

原标题：印度强奸婴儿案频发，哈里亚纳邦：强奸12岁以下女童可处死

印度“大师”辛格。2002年，辛格被一封寄至印度总理的匿名信揭发强奸教派内女性成员。2017年，被裁定强奸罪名成立后，审包括审判地哈里亚纳邦在内的多个邦爆发大规模骚乱。

根据印度哈里亚纳邦最新通过的法案，强奸女童将会面临被处以极刑的惩罚。

据《印度斯坦时报》3月15日报道，印度哈里亚纳邦当天通过了一项法案，对印度刑法典关于针对妇女和儿童的性犯罪条款进行修正。修正后，2018年新版法案会允许对强奸12岁以下女童的嫌疑人判处死刑。目前，法案还需要等待印度总统的签署后才能正式成为法律。

根据这项法案，一人或多人对12岁以下女性实施强奸，每个人都会被视为犯有强奸罪，被判处不低于20年的有期徒刑，最高可至死刑。此外，任何人向任何妇女发动袭击或使用武力，将可能被判处两年至七年的有期徒刑并处罚款。

不过，印度国会党团领导人乔杜里（Kiran Choudhry）则认为，应该取消对犯罪对象的年龄限制，让强奸案的嫌疑人都可能被判处死刑。

乔杜里表示，“无论是成年女性还是12岁以下的女性，强奸就是强奸。这是对女性身体的侵犯，比谋杀更糟糕。哈里亚纳邦现在被称为印度的‘强奸之都’，因此众议院需要讨论这一规定并在未来取消年龄上限。相信法案将起到很大的威慑作用。”多名国会议员也表态支持取消年龄上限。

今年1月，印度8个月女婴遭性侵一案引起印度全国关注。但从政府统计数据来看，此类型犯罪十分常见，而且还在激增。据印度国家犯罪档案局最新数据显示，2016年印度记录在案的涉及儿童的强奸案共19765起——相比2015年的10854起上升了82%。

虽然在2002年震惊世界的公交车强奸案之后，印度政府针对性犯罪出台了更加严格的法律条款，但是国内强奸案依然屡有发生。据官方数据显示，2016年该国发生了38947起强奸案，其中2167起是团伙犯罪。2015年发生了34651起强奸案，迄今为止仍有16124起案件仍有待调查。

据英国广播公司（BBC）此前报道称，几年前，印度一名11个月大的女婴在其母身旁熟睡时遭到邻居绑架，并被残忍地强暴了两小时。2015年11月，印度南方城市海得拉巴一名3个月大的婴儿遭到绑架及强奸。

责任编辑：初晓慧