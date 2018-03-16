代表:加大穿山甲熊胆等濒危野生动物药替代品研发

原标题：林腾蛟代表：加大穿山甲、熊胆等濒危野生动物药替代品研发

青蒿素 视觉中国 资料图

近年来，熊胆、穿山甲等濒危野生动物入药引发的社会伦理冲突和物种保护问题经常成为国内外舆论关注的热点。

今年全国两会期间，全国人大代表、阳光控股董事局主席林腾蛟向十三届全国人大一次会议提交了关于加快推进濒危野生动物药行业转型升级的建议。

建议写道，一方面，濒危野生动物的生存状况普遍不容乐观，导致传统医药所需的药材来源受到限制；另一方面，在国际公约日趋严格的管制下，濒危野生动物药产品也难以走出国门，参与国际竞争。

建议认为，传统濒危野生动物原料药已不能适应现代中药发展的要求，具体表现在：非标准化的原料获取途径导致原料品质不稳定；原料品质不稳定阻碍中药的现代化发展；濒危野生动物药阻碍中药国际化发展；人工养殖对濒危物种保护没有促进作用；濒危野生动物原料药的生产和获取方式引发伦理冲突，影响国家声誉和国际影响力。

社会公众对使用濒危野生动物入药，尤其是将濒危野生动物作为药用养殖和商业性利用一直存在较大争议。现行濒危动物原料药的生产和获取方式也遭到公众的质疑和反对；一些企业一味逐利的行为甚至引发社会冲突，破坏社会和谐稳定，引起国内外舆论的高度关注。这些都严重损害国家形象，有碍中国国际影响力的进一步提升。

建议认为，对于濒危野生动物药产业，当务之急是摆脱困境，开拓全新的发展模式，实现产品转型升级。青蒿素、人工麝香、人工牛黄等研究成果都是中药创新的成功案例。

林腾蛟建议科技部、发展改革委从国家战略的高度加快濒危动物药行业转型升级工作，推进中药创新和可持续发展。相关措施包括：

一、加大濒危野生动物药替代品研发投入，运用现代科技方法制备出在成分和功能上与天然动物药相一致的替代品。

二、完善相关政策法规，积极推动已有中药代用品研究成果的市场转化。

三、适时出台政策，全面停止濒危野生动物入药，加强对濒危野生动物原料采购及药品生产流通环节的监管。

四、加大科普宣传力度，引导消费者选择优质等效的人工合成制品，促进濒危野生动物资源保护。

点击进入专题

责任编辑：张玉