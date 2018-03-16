原标题：武科大吴开明教授当选俄罗斯工程院外籍院士

俄罗斯工程院切波列夫院士为吴开明（左）颁发院士证书 谢晓丽 摄

中新网武汉3月16日电 （程毓 谢晓丽）3月16日，武汉科技大学国际钢铁研究院常务副院长、湖北省“楚天学者”特聘教授吴开明当选俄罗斯工程院外籍院士颁证仪式在该校青山校区举行。俄罗斯工程院切波列夫院士专程来武汉，为吴开明颁发院士证书、院士证和院士徽章。

在颁证仪式上，切波列夫院士介绍了俄罗斯工程院历史和外籍院士评选过程，祝贺吴开明教授在高性能钢铁材料及应用领域作出了杰出成绩，被俄罗斯工程院遴选为外籍院士，希望中俄双方紧密合作，共同推动两国钢铁新技术的开发、推广和应用。

武科大校长倪红卫（左）、吴开明院士、切波列夫院士合影 谢晓丽 摄

武科大校长倪红卫回顾了武科大国际钢铁研究院和俄罗斯中央黑色冶金研究院交流合作的历史，在双方密切交流中，吴开明教授的学术成就得到了俄罗斯专家认可，祝贺吴开明教授获得院士殊荣，期待以此为契机继续加强合作，取得更多高水平的成果。

“当选俄罗斯工程院外籍院士，我感到无限光荣和责任重大，武科大因钢而生、因钢而兴、因钢而强，冶金与材料作为学校的主体与特色学科，为本人的科学研究提供了肥沃的土壤。”吴开明在颁证仪式上说。

吴开明表示，中国和俄罗斯是一衣带水的邻邦，冶金与材料都有各自的优势与特色，将以当选俄罗斯工程院外籍院士为契机，推动中国与俄罗斯的教育界与企业界的交流与合作，推动高性能钢铁材料在能源、海洋、极地等领域的研究与应用。

51岁的吴开明教授长期从事高性能钢铁材料的精炼、连铸、相变等研究，是国内海洋钢铁材料、桥梁钢铁材料、纳米结构钢等研究领域的开创者之一。他和团队的研究成果广泛应用于中国海洋工程和铁路桥梁建设等领域，天兴洲长江大桥、沪通铁路长江大桥、港珠澳大桥等都应用了其团队的研究成果。

俄罗斯工程院成立于1990年，是俄罗斯三大跨行业科学机构之一。目前，该院拥有1500余位院士，其中外籍院士100多位。（完）

责任编辑：刘光博