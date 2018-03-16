中国代表首当选世界海关组织协调制度委员会主席

原标题：中国代表首次当选世界海关组织协调制度委员会主席

资料图：甘露。陈骥旻 摄

中新社广州3月16日电 （许青青 赵轶颖）广州海关16日向媒体公布，中国海关代表甘露14日在比利时布鲁塞尔召开的世界海关组织（WCO）协调制度委员会第61次会议上当选协调制度委员会主席。这是中国代表首次当选WCO协调制度委员会主席，有助于提升中国海关在国际海关商品归类事务领域的话语权和影响力。

甘露是广州海关归类分中心副调研员、海关三级专家（关税），从2008年起，先后29次代表中国海关赴布鲁塞尔参加世界海关组织协调制度国际会议。2013年，甘露当选为世界海关组织协调制度审议分委会副主席；2014、2015年当选并连任WCO协调制度委员会工作组主席；2016、2017年当选并连任WCO协调制度审议分委会主席。

经过甘露和中国海关代表团其他成员的共同努力，竹藤产品、不锈钢抽真空保温杯等产品先后进入世界海关组织发布的《商品名称及编码协调制度》（简称“HS”）目录，帮助中国特色优势商品走出国门。（完）

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