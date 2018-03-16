特朗普未决定是否签“与台湾交往法案” 中方回应

原标题：外交部：敦促美方慎重妥善处理涉台问题
据路透社报道，美国白宫发言人桑德斯15日表示，特朗普总统尚未决定是否将签署“与台湾交往法案”。中国外交部发言人陆慷在今天（16日）的例行记者会上表示，中方已就此向美方提出严正交涉，敦促美方停止美台官方往来和提升实质关系。
陆慷表示，上述议案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。
外交部发言人 陆慷：中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。我必须再次重申，一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方信守奉行一个中国政策、遵守中美三个联合公报原则的承诺，停止美台官方往来和提升实质关系，美方务必要慎重、妥善处理好涉台问题，以免给中美合作造成严重干扰和损害。
（央视记者 朱若梦）
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